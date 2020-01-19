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الأرصاد تحذر: تقلبات جوية عنيفة تشهدها البلاد خلال الأسبوع الجاري (تفاصيل)

الأحد 19/يناير/2020 - 11:57 ص
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حالة الطقس
حالة الطقس
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حذرت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري. 

وأكدت شاكر، أن البلاد تشهد تقلبات جوية عنيفة وتنخفض درجات الحرارة بنحو 3-4 درجات مئوية، وجاء هذا خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد.

وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك استمرار لتساقط الأمطار تكون متوسطة الشدة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وقد تمتد إلى القاهرة وتستمر حتى نهاية الأسبوع، موضحة أننا سنشهد نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد الثلاثاء المقبل.

وأعلنت أن نشاط الرياح يزيد من شعورنا ببرودة الطقس، وخاصة في ساعات الليل المتأخرة، وفي الساعات الأولى من النهار الباكر، مع تعرض البلاد لشبورة مائية كثيفة تعيق رؤية السائقين أثناء القيادة على الطرق السريعة.
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