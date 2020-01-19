Advertisements
Advertisements
Advertisements

إيران ترفض مجددا تسليم الصندق الأسود لطائرة أوكرانيا

الأحد 19/يناير/2020 - 11:59 ص
Advertisements
الطائرة الأوكرانية المنكوبة
الطائرة الأوكرانية المنكوبة
Advertisements
أكد مدير التحقيق في الحوادث الجوية بإيران، اليوم الأحد، أن الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية لا يزال في البلاد.

ونقلت قناة "العالم" الإيرانية، عن مدير التحقيق: "لا ننوي حاليًا إرسال الصندوق الأسود لأحد وسنقرر ما إذا كنا سنرسل الصندوق الأسود إلى أوكرانيا أو فرنسا بعد فتحه في طهران".

وبحسب قناة العربية، تراجعت إيران، عن إعلانها السابق باستعدادها إرسال الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية إلى الخارج.

وأعلنت إيران، أنها سترسل الصندوقين الأسودين للطائرة التي أعلنت أنها أسقطتها بطريق الخطأ هذا الشهر في 8 يناير الحالي، إلى أوكرانيا، وفقًا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.

وفي وقت سابق قال حسن رضائي فر، رئيس اللجنة الإيرانية التي تحقق في الحادث بهيئة الطيران المدني: "بالتعاون مع خبراء من فرنسا وكندا وأميركا، سنحاول قراءة (بيانات الصندوق) في كييف". وأضاف "إذا لم ينجح هذا الجهد، سيتم إرسال الصندوق الأسود إلى فرنسا".

وأضاف رضائي، أن الصندوقين الأسودين لن يتم التعامل مع بياناتهما في إيران، مقترحًا على المسؤولين المعنيين في إيران شراء أجهزة وبرمجيات لفك شفرة الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

تسليم الصندوق الاسود اوكرانيا الطائرة الاوكرانية المنكوبة إيران

أخبار تهمك

الأهلي يجهز بادجي

منذ 42 دقيقة

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجآت في تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام غرناطة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

منذ حوالي 21 ساعة

رجال الأعمال انتقدوا سحر نصر أمام "مدبولي" واشترطوا عليه تعديل 6 قوانين

منذ حوالي 14 ساعة

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

تطورات جديدة في ملف أزارو وجيرالدو مع الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الأرصاد تحذر: تقلبات جوية عنيفة تشهدها البلاد خلال الأسبوع الجاري (تفاصيل)

منذ 40 دقيقة

سبورت تكشف عن طريقة لعب برشلونة أمام غرناطة

منذ ساعة و 14 دقيقة

أزارو يفاجئ الأهلي بقرار جديد بعد العرض السعودي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ يوم

مكالمة للخطيب.. الاتحاد يطلب نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

مفاجأة في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 3 ساعات

سنغالي جديد يعرقل رحيل وليد أزارو عن الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجآت في تشكيلة ليفربول ومانشستر يونايتد المتوقعة

منذ ساعتين

شوبير يزف خبر سار للأندية المصرية

منذ ساعتين و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

إسقاط الطائرة الأوكرانية.. فضيحة جديدة تلاحق النظام الإيراني (تقرير)

عاجل.. أول لقطات للصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية (فيديو)

شاهد.. لأول مرة موقع تحطم الطائرة الأوكرانية جوا بإيران

السماح لخبراء أوكرانيين بمعاينة الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

السلطات الأوكرانية: ندرس سيناريوهين بشأن الطائرة المنكوبة

زعيمة المقاومة الإيرانية تقدم التعازي في ضحايا الطائرة الأوكرانية وتندد بفعلة الملالي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:39 ص

مكالمة للخطيب.. الاتحاد يطلب نجم الأهلي

أزارو يفاجئ الأهلي بقرار جديد بعد العرض السعودي

10:48 ص

الأرصاد تحذر: تقلبات جوية عنيفة تشهدها البلاد خلال الأسبوع الجاري (تفاصيل)

11:57 ص

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

03:51 م

سبورت تكشف عن طريقة لعب برشلونة أمام غرناطة

11:22 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status