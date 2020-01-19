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مؤشر سوق البحرين المالي يربح 2.5 نقطة بمستهل تعاملات الإثنين

الأحد 19/يناير/2020 - 11:03 ص
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سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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سوق البحرين المالى

إستهل سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق  بنسبة 0.16% رابحا 2.56 نقطة ليصل إلى مستوى 1642.26 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والصناعة والاستثمار ،وجرت التداولات بسوق البحرين اليوم علي عدد 2.9 مليون سهم بقيمة 1.4 مليون دينار.
 

وقاد الارتفاع بسوق البحرين المالي اليوم ، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 6.31% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.35%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.18%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 3.14% مدفوعا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.46% ، كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.29% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 2.47%.


و أعلن بنك البحرين الوطنى، عن نتائج صفقته الرامية للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من الأسهم العادية الصادرة والمدفوعة لبنك البحرين الإسلامى، حيث تم استلام الموافقات فيما يتعلق بحوالي 529.4 مليون سهم من الأسهم العادية لبنك البحرين الإسلامى، وعليه سيصبح بنك البحرين الوطنى ذو حصة مسيطرة حيث سيمتلك ما نسبته 78.8% من أسهم بنك البحرين الإسلامى، بعد أن كانت ملكيته 29.06% قبل بدء العرض.
 
وأضاف البنك، فى بيان لبورصة البحرين، اليوم الأحد، أنه تم قبول العرض من قبل 93.55% من المساهمين المؤسسيـين لبنك البحرين الإسلامى، و6.45% المتبقية من المساهمين الأفراد، بينما اختار 94.95% من مجموع الموافقات للعرض النقدى بقيمة 0.117 دينار بحريني لكل سهم من أسهم بنك البحرين الإسلامى، فى حين اختيار 5.05% الباقون عرض تبادل الأسهم مقابل الأسهم الجديدة الصادرة من بنك البحرين الوطنى بمعدل تبادل أسهم قدره 0.167 سهم من أسهم بنك البحرين الوطنى لكل سهم من أسهم بنك البحرين الإسلامى.
 
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