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حساب المواطن يتيح رابط لتحديث بيانات المستفيدين

الأحد 19/يناير/2020 - 10:36 ص
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حساب المواطن - برنامج سعودي
حساب المواطن - برنامج سعودي
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أتاح برنامج حساب المواطن رابط تحديث بيانات المستفيدين، مطالبًا جميع المستفيدين بسرعة تحديث البيانات الخاصة بهم حتى لا يتأثر الدعم ويتم وقف حساباتهم.

رابط تحديث بيانات المستفيدين
كشف حساب المواطن عن رابط يسهل على المواطنين المستفيدين من دعم البرنامج تحديث بياناتهم بسهولة، ويمكن الضغط عبر هذا الرابط لتحديث البيانات هنــــــــــــــــــــــــــــــا

وأوضح برنامج حساب المواطن بأنه بإمكان المستفيد تغيير الدخل عن طريق الخطوات التالية:

- الضغط على أيقونة تفاصيل الطلب.
- ثم الإفصاح عن الدخل.
- ثم الدخول لقسم الإجراءات المتواجد بيسار الصفحة.
- ثم تعديل الدخل.
- وأخيرًا الضغط على كلمة حفظ.

ويذكر أن حساب المواطن قد أودع 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، والذين تنطبق عليهم شروط الأهلية من الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل والأكثر احتياجًا من المواطنين الذين يتمتعون بالجنسية السعودية فقط.
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الكلمات المفتاحية

شروط حساب المواطن رابط حساب المواطن حساب المواطن تحديث بيانات حساب المواطن

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