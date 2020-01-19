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"مصر للبترول": إنشاء 25 محطة جديدة لتموين السيارات بالوقود

الأحد 19/يناير/2020 - 10:52 ص
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بوابة الفجر
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قال المحاسب حسين فتحى رئيس شركة مصر للبترول، خلال انعقاد الجمعية العمومية  للشركة برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن موازنتها الاستثمارية للعام المالى 2020/2021 هي أضخم موازنة في تاريخ الشركة، وانه من المستهدف لأول مرة  تحقيق إيرادات بقيمة 72 مليار جنيه مشيرًا الى ان حجم المبيعات المستهدف يبلغ حوالى 8.8 مليون طن من المنتجات البترولية والزيوت والكيماويات.
 
وأضاف أن الشركة تخطط لزيادة حجم مبيعاتها من وقود تموين الطائرات الى 1.1 مليون طن ومن وقود تموين السفن الى 190 الف طن، كما تستهدف تصدير زيوت المحركات والزيوت صناعية لعدة دول أفريقية تشمل كينيا ورواندا والسودان وأوغندا ونيجيريا خلال موازنة العام المالي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ وذلك بقيمة إجمالية قدرها 50 مليون جنيه، لافتاً إلى أنها بدأت بالفعل تصدير شحنات من هذه الزيوت إلي كينيا ورواندا وأوغندا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
 
وأضاف انها تخطط لانشاء 25 محطة جديدة لخدمة وتموين السيارات بالوقود وتطوير 100 محطة قائمة حفاظاً على صدارتها بين شركات تسويق المنتجات البترولية بالسوق المحلى بفضل عدد المحطات التي تمتلكها والبالغ عددها حالياً نحو 1500 محطة، وأشار إلى توسعها مع نهاية ديسمبر الماضى في تسويق بنزين 95 اكسترا بالسوق المحلى في 81 محطة تابعة لمصر للبترول على مستوى الجمهورية بدلا من 60 محطة.

وتابع: "من المخطط زيادة عدد المحطات التي تقوم بتوزيعه للجمهور بمقدار 60 محطة أخرى خلال العام المالى 20/21، وأنها تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 755 مليون جنيه خلال العام في عدد كبير من المشروعات في مجالات الاحلال والتجديد لأصول الشركة و تعزيز اسطول نقل المنتجات البترولية واسطول ناقلات تموين السفن وتطوير منظومة الامن الصناعى ودعم البنية التحتية بالمستودعات والمضي قدما في استكمال نظام إدارة الأصول والموارد ERP".
 
وأكد طارق الملا وزير البترول أن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال توفير المنتجات البترولية والوقود يحظى بمتابعة مستمرة باعتباره من المجالات الحيوية التي تتصل بالاحتياجات اليومية للمواطنين مؤكدا أنه يعد أولوية لدى الوزارة لافتا الى الاستمرار في رفع كفاءة وتطوير المستودعات والمحطات التابعة للشركة لتحقيق انسيابية عملية توزيع وتداول الوقود وتلبية الاحتياجات بمنتهى السرعة واليسر.

وشدد الوزير على ضرورة مواكبة التطور المستمر في التشغيل ومنظومة الأمن والسلامة بالمستودعات والمحطات وسرعة التوسع في استخدام أحدث التطبيقات والتقنيات في مجال الرقابة على التوزيع والتي تشمل الآلية الذكية لرصد ومراقبة ارصدة البنزين والسولار بالمحطات ATG  وتقنية التتبع GPS كأحد معطيات التحول الرقمي الذي يسهم في تقديم الخدمات بجودة عالية وشفافية واحكام الرقابة بما يؤدي إلي سرعة انهاء العمليات وخفض التكاليف، كما اكد أهمية استمرار الجهود المبذولة لدعم قدرات نشاط تموين السفن بالوقود في الموانئ المصرية والتوسع فيه في ضوء ماتحقق من نتائج متميزة خلال الفترة الأخيرة وتحقيق قطاع البترول لنقلة نوعية فيه من خلال الشركة.
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