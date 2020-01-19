أستاذ جلدية: زواج الأقارب يسبب مرض يعرض صاحبه للتنمر (فيديو)

قال الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، إن 90% من سبب الإصابة بمرض قشر السمكة ناتج عن زواج الأقارب، حيث أنه مرض ناتج عن خلل جيني.



وأشار "الناظر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، إلى أن قشر السمكة ليس مرضا خطيرا، ولا يؤدي إلى الوفاة، ولكنه يتسبب في تعرض المصاب به للتنمر، معقبا: "المنظر بيكون صعب".



وأوضح أستاذ الأمراض الجلدية، أن الطفل المصاب به لا يستطع الذهاب للمدرسة، معلقا: "الأولاد بيخافوا منه"، مؤكدا أنه يمكن علاج هذا المرض رغم صعوبته.

