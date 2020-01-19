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مساع إماراتية لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا

الأحد 19/يناير/2020 - 10:46 ص
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ليبيا
ليبيا
وكالات
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تعتبر دول الإمارات، دعم مساعي إنجاز الحلول السياسية للأزمات من ثوابت السياسة الإماراتية الخارجية، والتي أكدت دائماً أن الدفع باتجاه إعطاء الدبلوماسية دورها الكامل للحلول بهد الخروج من الأزمات وتجنب الحروب والصراعات، حسبما ذكرت صحيفة الوطن الإماراتية.

 

وتحدثت الصحيفة، عن الدعم الإماراتي للجهود الدولية والمساعي الأممية التي تهدف لإنجاز حلول تكون أرضية قابلة لبناء العملية السلمية عليها راسخاً في تعاطي الإمارات مع الأحدث والمستجدات خاصة في المناطق المشتعلة.

 

وبحسب الصحيفة، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال مباحثاته مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عشية المؤتمر الدولي الذي يعقد اليوم في برلين بالقول: "الحل السياسي والسلمي هو الحل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق طموحات الشعب الليبي" .

 

ولفتت الصحيفة، إلى أن هذا الموقف ينطلق من الحرص على دولة شقيقة يدرك الجميع أن العلاج يكمن في وقف التدخلات الخارجية التي تعاني منها ليبيا والمعروفة للجميع من حيث خطورتها ونياتها ومآربها، والتي يكمن خطرها الحقيقي في أنها تتحالف مع مليشيات إرهابية تسيطر على العاصمة الليبية، إذ لا يمكن تصور أي حل مع وجود آفة الإرهاب ومحاولة أطراف أجنبية أن تشرع وجودها خدمة لأطماعها ومراميها.

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مساع إماراتية ليبيا الشعب الليبي الامارات الاستقرار

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