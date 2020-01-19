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"ضرورات التجديد".. في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

الأحد 19/يناير/2020 - 10:33 ص
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معرض الكتاب - أرشيفية
معرض الكتاب - أرشيفية
محمود الجلاد
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يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب 2020، لزواره كتاب "مقاصد الشريعة الإسلامية وضرورات التجديد"، بقلم الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء ووزير الأوقاف الأسبق، من إصدارات هيئة كبار العلماء بالأزهر.

ويشدد المؤلف في كتابه، على أن الإدراك الواعي بمقاصد الشريعة الإسلامية من شأنه أن يُحرك المياه الراكدة ويُحيي الأمل في النفوس المحبطة، ويُحفز الهمم، ويُوقظ الغافلين، ويدفع الكسالى إلى العمل المثمر.

ولفت إلى أن الأمل كبير في عودة الوعي إلى جماهير المسلمين وعلمائهم وقادتهم ليخرجوا بعالم الإسلام من النفق المظلم الذي حُوصر فيه، والأخذ بيده إلى مستقبل مشرق يستعيد فيه المسلمون أمجادهم وعزتهم وحضارتهم ويسهمون إسهامًا فعالًا في تقدم وسلام البشرية جمعاء.

وعن المسلم الحق، الذي يريده الإسلام، يوضح "زقزوق" أن الإسلام يريد مسلمًا متفتح العقل، متيقظ الوعي، يعيش دنياه ويعيش عصره، ولكنه لا ينسى صلته بخالقه، بل يظل موصولًا بأصله الروحي.

وأضاف أن الإسلام يريد مسلمًا يعمل على تقدم مجتمعه وتطويره، متسلحًا بالعلم والوعي بمتغيرات العصر، متفاعلًا مع الآخرين ويتعايش في سلام مع كل الناس من كل الأعراق والأديان والحضارات.

ويحذر "زقزوق" من أن غياب الوعي بهذه المقاصد والانشغال بالأمور الثانوية والقضايا الهامشية يجعل المجتمع يتوه في دوامة من اللاوعي تبتلعه وتبتلع نشاطه العضلي والفكري وتجعل منه فريسة لكل الظواهر السلبية التي تجعله في النهاية لقمة سائغة في فم الآخرين.

ويشارك الأزهر الشريف –للعام الرابع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ51؛ انطلاقًا من مسؤوليته التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.
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معرض الكتاب جناح الأزهر الأزهر الشريف الأزهر

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