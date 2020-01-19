سعر الدولار اليوم الأحد 19-1-2020 مقابل الجنيه المصري بالبنوك

سعر الدولار اليوم





حافظ سعر الدولار اليوم على استقراره في البنوك خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد 19-1-2020، وشهد سعر الدولار حالة من الاستقراره مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات أمس، في ظل توقعات بمعاودة التراجع مرة أخرى خلال تعاملات الفترة المقبلة وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الدولار وجاءت على النحو التالي:





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى





15.77 جنيه للشراء.

15.87 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى





15.80 جنيه للشراء.

15.90 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر





15.80 جنيه للشراء.

15.90 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.80 جنيه للشراء.

15.90 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى





15.81 جنيه للشراء.

15.91 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib





15.77 جنيه للشراء.

15.87 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى بنك الإسكندرية





15.78 جنيه للشراء.

15.88 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك عودة





15.78 جنيه للشراء.

15.88 جنيه للبيع.







