النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي في مقتل "شاب العياط"



وأمرت النيابة، في وقت سابق، التحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة لفحصها، وانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة الشاب.



استعجلت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، تقرير الطب الشرعي، في واقعة قتل الشاب "صالح مسعد"، 28 عامًا، على يد مجهولين، بمركز العياط، لسرقة سيارته، أثناء ذهابه لعمله، إثر إطلاق أعيرة نارية عليه، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.وكشفت تحقيقات النيابة، أن مجهولون طاردوا شاب في عقده الثاني من العمر، ويقطن بعزبة حسن بقرية المتانيا، أثناء ذهابه للعمل بسيارته، في مركز العياط، لسرقة أمواله وسيارته التي يقودها بالإكراه، حاول الدفاع عن نفسه والإبتعاد عنهم، لكنهم أطلقوا النار عليه، حتى لفظ أنفاسه الأخير، وفروا هاربين.