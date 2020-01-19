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كليبرز يفوز على بليكانز بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين

الأحد 19/يناير/2020 - 09:27 ص
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بوابة الفجر
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أحرز كواي ليونارد 39 نقطة، وأضاف لو وليامز 32 ليفوز لوس أنجلوس كليبرز (133-130) على نيو أورليانز بليكانز بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، مساء السبت.

وهذه خامس مباراة على التوالي يسجل فيها وليامز أكثر من 30 نقطة في غياب بول جورج، ثاني المسجلين في الفريق، والذي يعاني من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وأضاف مونتريزل هاريل، 24 نقطة، وسجل لاندري شاميت 11 نقطة.

وسجل كليبرز 31 من 39 رمية حرة، بينما نجح بليكانز في 23 من 36 رمية حرة. وتفوق كليبرز (31-20) على نيو أورليانز في الربع الأخير.

وأحرز ديريك فيفورز 22 نقطة، واستحوذ على 11 كرة مرتدة مع نيو أورليانز.

وأضاف براندون إنجرام 21 نقطة وجيه.جيه ريديك 19 نقطة، بينما حقق لونزو بول 3 أرقام مزدوجة إذ سجل 18 نقطة واستحوذ على 10 كرات مرتدة، ومرر 11 كرة حاسمة.

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