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نظرا لظروفه الصحية.. محافظ أسوان يوجه بتوفير محل لشاب

الأحد 19/يناير/2020 - 09:13 ص
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محافظ أسوان
محافظ أسوان
فتح الله رضوان
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أمر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان، بتسليم الشاب محمد الفولي محل ضمن السويقات الجديدة التابعة لمجلس المدينة، مع إعفاءه بعدم دفع الإيجار لمدة 6 أشهر، نظرًا لظروفه الصحية والإجتماعية، بسبب تعرضه لحادث صعق من محول كهرباء أدى إلى بتر الذراعين بالكامل، وأيضًا القدم اليسرى، منذ 14 عام، نتج عن ذلك عدم قدرته على إستكمال تعليمه وإيجاد فرصة عمل مناسبه لظروفه.

كما وجه المحافظ مسئولي القوى العاملة بإدراج الشاب محمد الفولي، ضمن نسبة الـ 5 % المرشح تشغيلهم خلال الفترة القادمة في أي عمل يتناسب مع ظروفه الصحية، بجانب قيام مديرية التضامن الإجتماعي بدراسة حالته لتقديم كافة أوجه الدعم له، ما يضمن توفير حياة كريمة له طبقًا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.
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محل محافظ سوان أسوان

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