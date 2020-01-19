بعد تصدره التريند.. تعرف على تفاصيل مسرحية سمير غانم الجديدة

تصدر الفنان الكبير سمير غانم، تريند جوجل في مصر اليوم الأحد الموافق 19/1/2020، وذلك بعد الإعلان عن مسرحيته الجديدة "الزهر لما يلعب".

تفاصيل مسرحية سمير غانم الجديدة

- طرح منتج المسرحية أحمد الإبياري أغنية دعائية للترويج للمسرحية قبل عرضها.

- سيتم عرض المسرحية الت سيؤدي دور بطولتها سمير غانم يوم الخميس المقبل، الموافق 9:00 مساءا بمسرح مكتبة مصر الجديدة بشارع صلاح سالم.

- يشارك سمير غانم في البطولة كلا من الفنانة شيرين، إيمى طلعت زكريا، ورضا حامد، ديكور حازم شبل.

- أغاني المسرحية يؤديها إسلام عفيفى، ألحان هانى فاروق، توزيع موسيقى: محمود صادق، استعراض أحمد يونس.

- الملابس من تصميم هالة الزهوى.

ويذكر أن الفنان سمير غانم، يعود لعالم الدراما التليفزيونية، من خلال مسلسل كوميدى جديد، يحمل اسم "أولاد إمبابة"، من تأليف أيمن بكرى والإخراج لحاتم صلاح الدين، وتدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدى.





وتشارك سمير غانم دور البطولة الراقصة المعتزلة فريدة سيف النصر، ومن المقرر عرض المسلسل في الموسم الرمضاني القادم 2020.