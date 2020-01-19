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تقرير: تردي قطاع الزراعة فى تركيا بسبب سياسات أردوغان الفاشلة

الأحد 19/يناير/2020 - 08:43 ص
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أردوغان
أردوغان
وكالات
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كشفت قناة "مباشر قطر"، في تقرير لها اليوم الأحد، تردي قطاع الزراعة فى تركيا بسبب فشل سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

                                                            

وقال التقرير، أن الشعب التركى لم يكن يتوقع أن سياسات الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان، خلال السنوات الأخير بأرث من عقود الاستقرار الاقتصادى فى البلاد.

 

وأضاف التقرير: "تركيا الآن لا تشبه تركيا فى الماضى بسبب الفتن والحروب التى اشعلها أردوغان فى دول الجوار، الأمر الذى جعل بلاده تكتوى بهذه النيران".

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الكلمات المفتاحية

تقرير تركيا تردي قطاع الزراعة اردوغان

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