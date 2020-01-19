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علي ربيع عن صورته مع الزعيم: "الأحلام بالناس تتحقق"

الأحد 19/يناير/2020 - 08:27 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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نشر الفنان الشاب علي ربيع، صورة بصحبة الزعيم عادل إمام، من كواليس مسلسل "فلانتينو"، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق "ربيع" على صورتة مع الفنان عادل إمام، بمقطع أغنية الزعيم، من إحدى مسرحياته قائلاً: "الأحلام مش عاوزه فوارس الأحلام بالناس تتحقق".

وحظيت الصورة على تفاعل كبير وإعجاب من قبل متابعيه ومحبين الفنان عادل إمام، داعين له بالنجاح وتحقيق الأحلام دائمًا.

"مسلسل فلانتينو"
و قد أنتهي صناع العمل من تصوير مسلسل "فلانتينو" والمسلسل من بطولة الفنان عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، محمد كيلاني، حمدي الميرغني، طارق الإبياري، بالأضافة لباقة مميزة من نجوم الشرف، والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج رامي إمام، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2020.

جدير بالذكر، أن الفنان علي ربيع يستعد علي حاليًا لمسلسله الجديد "وصل أمانة"، المُقرر عرضه في رمضان2020، مع الفنان مصطفى خاطر،والمسلسل من إخراج معتز التونى، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإنتاج سينرجي .

كما أنه َّيواصل حاليًا تصوير مشاهده في مسلسله الجديد "العتب على النظر"، والمسلسل بطولة علي ربيع، عمروعبد الجليل، محمد عبد الرحمن، من إخراج معتز التونى، تأليف كل من أحمد عبد الوهاب وكريم كنز.



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الكلمات المفتاحية

علي ربيع عادل امام الزعيم

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