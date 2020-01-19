نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أحمد السبكي ودلال عبد العزيز (صور)









وظهر في الصور كل من الفنانة دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي والفنان حسن الرداد ومحمد سعد وكريم عبدالعزيز وحمدي الميرغني ومحمود الليثي.



وقام الفنان محمد عبدالعزيز بمعايدتهم قائلاً: "أحلى كل سنة وإنت طيب لأحلى عم (أحمد السبكى) وأحلى كل سنة وإنتي طيبة لأحلى (دلال عبدالعزيز) ربنا يخليكوا لينا وعقبال مليون سنة وإنتوا في أحسن صحه وأحسن حال إن شاء الله.. ويا رب دايمًا يا عم أحمد مجمعنا كده (اسألكم الفاتحه والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا)".



وشارك الفنان محمد محمود عبد العزيز مؤخرا في مسلسل قيد عائلي في الجزء الاول والثاني الذي عُرض مؤخرًا على شاشة dmc وحقق نجاحًا كبيرًا، و ردود أفعال إيجابية من الجمهور، ومشاهدات عالية بجزئيه، وهو من بطولة كوكبة من النجوم بوسي، ميرفت أمين، عزت العلايلي، صلاح عبد الله، سيمون، نضال الشافعي، محمد محمود عبد العزيز، مهند حسني، محمد نجاتي، منه فضالي، ميريهان حسين، دينا فؤاد، صبري فواز، أميرة هاني، كارولين عزمي، وتأليف محمد رجاء، ميشيل نبيل، ومن إخراج تامر حمزة، إنتاج شركة فنون مصر.





شارك الفنان محمد محمود عبد العزيز، صورًا من كواليس احتفاله وعدد من النجوم بعيد ميلاد كل من المنتج أحمد السبكي والفنانة دلال عبدالعزيز، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".