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إنتر ميلان يستهدف نجم ريال مدريد

الأحد 19/يناير/2020 - 06:45 ص
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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تخطط إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي لعقد صفقة قوية من فريق ريال مدريد الإسباني، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.


ووفقاً لصحيفة سبورت الإسبانية، فإن النادي الإيطالي يسعى بقوة لضم النجم الكرواتي المخضرم ولاعب نادي ريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش في الصيف المقبل.


ويطمح المدير الفني للفريق أنطونيو كونتي لضم لاعب خبير في خوض غمار بطولات دوري أبطال أوروبا، لتجنب الخروج من دور المجموعات في النسخة المقبلة، كما حدث في النسختين الماضيتين.


وتواصل النيرادزوري في الصيف الماضي مع ريال مدريد لضم مودرتيش، بيد أن طلبه قوبل بالرفض من قبل النادي الملكي.


ويسعى كونتي لخلق مزيج بين الخبرة والشباب في الفريق، في ظل إمتلاك الإنتر للاعبين شباب في قائمة الفريق مثل نيكولو باريلا وستيفانو سينسي.


وينتهي تعاقد مودريتش مع ريال مدريد في صيف عام 2021، ويسعى الإنتر لإستغلال تقلص مشاركات اللاعب في ظل تألق الأوروجواياني الشاب فيديريكو فالفيردي.


وضم الإنتر رسمياً، قائد مانشستر يونايتد أشلي يونج بالأمس، كما يبدو في طريقه لضم أوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي، وكريستيان إيركسن لاعب توتنهام.


وسيواجه الإنتر منافسة من جاره وغريمه ميلان، لضم افضل لاعب في العالم عام 2018 في الصيف المقبل
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