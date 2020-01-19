Advertisements
Advertisements
Advertisements

دبلوماسي سابق: مصر تحركت بخطة واضحة خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي

الأحد 19/يناير/2020 - 07:20 ص
Advertisements
صلاح حليمة
صلاح حليمة
الفجر
Advertisements
قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، إن التحرك المصري عام 2019 وخلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، حمل رؤية وخطة واضحة معدة سلفًا.

وأضاف "حليمة"، خلال استضافته ببرنامج كل يوم، المذاع على فضائية ON E، مع الإعلامي خالد أبو بكر، أن رؤية مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقية تقوم على أساس برنامج الاتحاد الأفريقي 2063، وبرنامج الأمم المتحدة 2030، وبه ما يقرب من حوالي 17 مجال مختلف يمكن أن يتم التطرق إلأيه على أرض الواقع من خلال أنشطة اقتصادية وسياسية والأنشطة الخاصة بالإنسان سواء المرأة أو الشباب، مؤكدا أن مصر تحركت على المحاور الثنائية والمحاور متعددة الأطراف بقوة.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن عام 2019، شهد عقد ما يقرب 10 قمم أفريقية سواء كانت متعددة الأطراف، وأبرزها الحزام والطريق والتيكاد، أو القمم الثنائية "أفريقيا - الصين" وأفريقيا والهند" و"أفريقيا - ألمانيا"، لافتا إلى أن معظمها ركزت على قضايا تتعلق مكافحة الإرهاب وملف الأمن والملفات الاقتصادية والبنية التحتية والاستثمار في الشباب والمرأة بالإضافة إلى القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة.

وتابع: كان هناك تركيز على الاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية والدور الحكومي ودور القطاع الخاص، بحيث أن يتم منح قروض بفوائد بسيطة في مشروعات التنمية في القارة الأفريقية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر توك شو السفير صلاح حليمة أخبار

أخبار تهمك

ظهور نادر للحفيد الأول للفنان الراحل شكرى سرحان (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

منذ حوالي 16 ساعة

ليفربول يفقد 3 لاعبين في موقعة مانشستر يونايتد

منذ حوالي 11 ساعة

أحمد حسن يُهاجم اتحاد الكرة بسبب أزمة مباراة الأهلي وإنبي

منذ حوالي 12 ساعة

عمرو أديب عن تسريب الهارب محمد علي: "في تاني منه بكرة"

منذ حوالي 10 ساعات

حكم تعليق صور المتوفى تلمسا للدعاء له بالرحمة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

يحصلون على مليون دولار شهريًا.. تسريب جديد يفضح الإخوان

منذ ساعة و 8 دقيقة

تطورات جديدة في ملف أزارو وجيرالدو مع الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

إنتر ميلان يستهدف نجم ريال مدريد

منذ ساعة و 21 دقيقة

سنغالي جديد يعرقل رحيل وليد أزارو عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف آخر ما فعله قبل وفاته

منذ حوالي 8 ساعات

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ حوالي 21 ساعة

مدافع ليفربول يرفض تقديم بلاغ ضد رحيم ستيرلينج

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتخذ قرار جديد بشأن رحيل وليد أزارو

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

دبلوماسي سابق: رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي ستشهد تطورًا في العلاقات

"حليمة": نستهدف عقد صفقات بين دول القارة الأفريقية لزيادة التبادل التجاري

طارق فهمي: مصر تعود إلى أفريقيا في عهد "السيسي" بدبلوماسية ذكية (فيديو)

صلاح حليمة: الملف الأمني على رأس أولويات مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي

علي الحفني: مصر وضعت استراتيجية لرئاسة الاتحاد الإفريقي تتناسب مع رؤية 2030

صلاح حليمة: خطاب "السيسي" بمثابة خريطة طريق شاملة للاتحاد الإفريقي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:51 م

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

07:18 م

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

02:40 م

تطورات جديدة في ملف أزارو وجيرالدو مع الأهلي

11:26 م

مدافع ليفربول يرفض تقديم بلاغ ضد رحيم ستيرلينج

06:38 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status