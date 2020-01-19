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دبلوماسي سابق: مصر تحركت بخطة واضحة خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي
الأحد 19/يناير/2020 - 07:20 ص
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الفجر
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قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، إن التحرك المصري عام 2019 وخلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، حمل رؤية وخطة واضحة معدة سلفًا.
وأضاف "حليمة"، خلال استضافته ببرنامج كل يوم، المذاع على فضائية ON E، مع الإعلامي خالد أبو بكر، أن رؤية مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقية تقوم على أساس برنامج الاتحاد الأفريقي 2063، وبرنامج الأمم المتحدة 2030، وبه ما يقرب من حوالي 17 مجال مختلف يمكن أن يتم التطرق إلأيه على أرض الواقع من خلال أنشطة اقتصادية وسياسية والأنشطة الخاصة بالإنسان سواء المرأة أو الشباب، مؤكدا أن مصر تحركت على المحاور الثنائية والمحاور متعددة الأطراف بقوة.
وأضاف "حليمة"، خلال استضافته ببرنامج كل يوم، المذاع على فضائية ON E، مع الإعلامي خالد أبو بكر، أن رؤية مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقية تقوم على أساس برنامج الاتحاد الأفريقي 2063، وبرنامج الأمم المتحدة 2030، وبه ما يقرب من حوالي 17 مجال مختلف يمكن أن يتم التطرق إلأيه على أرض الواقع من خلال أنشطة اقتصادية وسياسية والأنشطة الخاصة بالإنسان سواء المرأة أو الشباب، مؤكدا أن مصر تحركت على المحاور الثنائية والمحاور متعددة الأطراف بقوة.
وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن عام 2019، شهد عقد ما يقرب 10 قمم أفريقية سواء كانت متعددة الأطراف، وأبرزها الحزام والطريق والتيكاد، أو القمم الثنائية "أفريقيا - الصين" وأفريقيا والهند" و"أفريقيا - ألمانيا"، لافتا إلى أن معظمها ركزت على قضايا تتعلق مكافحة الإرهاب وملف الأمن والملفات الاقتصادية والبنية التحتية والاستثمار في الشباب والمرأة بالإضافة إلى القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة.
وتابع: كان هناك تركيز على الاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية والدور الحكومي ودور القطاع الخاص، بحيث أن يتم منح قروض بفوائد بسيطة في مشروعات التنمية في القارة الأفريقية.
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