دبلوماسي سابق: مصر تحركت بخطة واضحة خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن عام 2019، شهد عقد ما يقرب 10 قمم أفريقية سواء كانت متعددة الأطراف، وأبرزها الحزام والطريق والتيكاد، أو القمم الثنائية "أفريقيا - الصين" وأفريقيا والهند" و"أفريقيا - ألمانيا"، لافتا إلى أن معظمها ركزت على قضايا تتعلق مكافحة الإرهاب وملف الأمن والملفات الاقتصادية والبنية التحتية والاستثمار في الشباب والمرأة بالإضافة إلى القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة.



