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عمرو أديب يهاجم المقاول الهارب: "محمد علي بيسرب لنفسه"

الأحد 19/يناير/2020 - 04:02 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
الفجر
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن المقاول الهارب محمد علي، يسرب الفيديوهات وحديثه مع بعض الأشخاص منهم ياسر العمدة، أحد القيادات الهاربة في تركيا، خلال محادثة بينهم على الـ"واتس آب".

وأضاف أديب، خلال حلقة اليوم، من برنامج الحكاية، المذاع على فضائية أم بي سي مصر، أن محمد علي هو من سرب لنفسه على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مؤكدا: "أنا لا أدعي شيئا".

وعلق قائلا: "التسريب فظيع وكل الى عمله محمد علي كوم واللي حصل النهاردة كوم تاني لأنه بيضر كل بتوع المعارضة ونفسه"، متسائلا: لماذا فعل محمد علي هذا الأمر، معلقا: "جايز ربنا أراد يبينهم".
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