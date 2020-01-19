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تعرف على كواليس إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

الأحد 19/يناير/2020 - 03:43 ص
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فالفيردي
فالفيردي
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية عالمية عن كواليس إقالة الإسباني إرنستو فالفيردي من تدريب الفريق والتعاقد مع كيكي سيتين المدير الفني الجديد للفريق.

وأفادت شبكة قنوات ESPN العالمية عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت بأنه بعد تعادل إسبانيول مع برشلونة بهدفين لكل منهما في منافسات الدوري الإسباني، قال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة لأعضاء مجلس الإدارة إنه يفكر في خطوة إقالة فالفيردي وإذا لم يقدم البارسا آداءًا مميزًا في بطولة السوبر الإسباني سيتم إقالته من منصبه.

وذكرت الشبكة العالمية أن برشلونة في نهاية المطاف خاض واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم أمام أتلتيكو مدريد في جدة المملكة العربية السعودية في 9 يناير الحالي ولكن على الرغم من تقدمه بهدفين مقابل هدف فقد خسر في النهاية 3-2 في آخر تسع دقائق.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن الخسارة أثارت لكبار المسولين في النادي ذكريات عن خسارتين مؤلمتين على يد كلا من روما وليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الشبكة العالمية أن برشلونة كان يبحث عن مدربين لفترة من الوقت ويخطط بالفعل لإقالة فالفيردي في الصيف لكن الهزيمة في كأس السوبر الإسباني عجّلت بتلك الخطط إلى حد كبير.
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