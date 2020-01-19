Advertisements
Advertisements
Advertisements

مساحة الوحدة 90 متر.. أهم المعلومات عن إسكان مدينة بدر

الأحد 19/يناير/2020 - 03:48 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
إسماعيل منطاوي
Advertisements

في إطار خطة الدولة للقضاء على المناطق العشوائية والنائية، قام الدكتور عصام الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، صباح اليوم بافتتاح المرحلة الأولى من المرحلة الثانية للإسكان الاجتماعي بمدينة بدر.

 

ويعد مشروع الإسكان الاجتماعي مرحلة جديدة لتوفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين، تسعى لها الدولة للنهوض بسكان المناطق العشوائية ونقلهم إلى أماكن متطورة تحتوي على جميع الخدمات بأرخص الأسعار ولجميع الطبقات المختلفة.

 

ونستعرض لكم أهم المعلومات عن الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر:




Advertisements

الكلمات المفتاحية

مدينة بدر عصام الجزار الإسكان الاجتماعي الإسكان

أخبار تهمك

عمرو أديب عن تسريب الهارب محمد علي: "في تاني منه بكرة"

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

منذ حوالي 13 ساعة

أحمد حسن يُهاجم اتحاد الكرة بسبب أزمة مباراة الأهلي وإنبي

منذ حوالي 9 ساعات

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

بالتفاصيل.. هجوم مفاجئ على ملعب مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

تطورات جديدة في ملف أزارو وجيرالدو مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عبد الله السعيد يكشف حقيقة عرض الاهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف آخر ما فعله قبل وفاته

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

منذ حوالي 14 ساعة

أخبار برشلونة اليوم السبت: سيتين يختار بديل سواريز.. والبرسا يفاجئ صفقته المنتظرة وأزمة جديدة بطلها نيمار

منذ حوالي 6 ساعات

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يتخذ قرار جديد بشأن رحيل وليد أزارو

منذ حوالي 10 ساعة

أونلاين YALLA SHOOT: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش ليفربول beIN LIVE رابط صلاح NOW

منذ حوالي 12 ساعة

سنغالي جديد يعرقل رحيل وليد أزارو عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

ليفربول يفقد 3 لاعبين في موقعة مانشستر يونايتد

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يتابع خطة تسكين المناطق العشوائية غير الآمنة التي تم الانتهاء من تطويرها

رئيس الوزراء يصدر توجيها جديدا بشأن المناطق العشوائية

وزارة الإسكان: : ملوى الجديدة مدينة الجيل الرابع

أستاذ تمويل: المدن الجديدة لم تحمل موازنة الدولة أعباء إضافية

وزير الإسكان: الإنتهاء من إنشاء 250 بيتا و600 وحدة سكنية بمشروع إسكان الروضة بمدينة الغردقة

الانتهاء من إنشاء 514 بيتا و32 وحدة سكنية بمشروع إسكان الروضة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:51 م

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

07:18 م

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

02:40 م

تطورات جديدة في ملف أزارو وجيرالدو مع الأهلي

11:26 م

سنغالي جديد يعرقل رحيل وليد أزارو عن الأهلي

08:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status