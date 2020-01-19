سفير مصر بألمانيا يكشف تفاصيل مؤتمر برلين بشأن ليبيا



وأضاف جلال، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل للعاصمة الألمانية برلين، السبت، لافتا إلى أن الاجتماعات ستبدأ في الساعة الثانية مساء بتوقيت برلين.



وأوضح أن اليوم شهد انعقاد اجتماعًا بحضور كبار المسئولين لمناقشة مشروع البيان الختامي الذي سيعرض على القادة لمناقشته وإقراره في ختام المؤتمر، لافتا إلى أن مشروع الإعلان الختامي جار العمل عليه منذ شهر سبتمبر الماضي، والأوضاع في ليبيا متغيرة، ومصر قامت بجهود كبيرة لمحاولة مواجهة التدخل الخارجي في الشئون الليبية وخروقات مجلس الأمن والقوانين الدولية ومواجهة الميلشيات ونقل المقاتلين إلى ليبيا.

قال خالد جلال، سفير مصر بألمانيا، إن مؤتمر برلين يعقد في توقيت مهم بالنسبة للأزمة الليبية، بحضور الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة لعدد من الدول الإقليمية على رأسها مصر والجزائر وإيطاليا والإمارات وتركيا.