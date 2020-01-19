Advertisements
Advertisements
Advertisements

أرقام مثيرة من تاريخ مواجهات الترجي ضد الإفريقي في "ديربي تونس"

الأحد 19/يناير/2020 - 03:06 ص
Advertisements
الترجي ضد الإفريقي
الترجي ضد الإفريقي
علاء خليف
Advertisements


يفتح استاد "رادس" في تونس أبوابه اليوم الأحد لاستضافة مواجهة من العيار الثقيل تجمع فريق الترجي ضد الإفريقي، في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة من بطولة الدوري التونسي.


وتنطلق أحداث مباراة الترجي ضد الإفريقي اليوم 19 يناير 2020، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثالثة بتوقيت مكة المكرمة، والواحدة ظهرًا بتوقيت تونس، وستذاع المباراة عبر قناة alkass four hd بتعليق "هيكل الصغير" بالإضافة للبث المباشر للتليفزيون التونسي.


أرقام من مشوار الفريقين بالدوري التونسي:

- الترجي: لعب 10 مباريات في الدوري التونسي بالموسم الحالي، حقق 9 انتصارات وتعادل في مباراة وحيدة، ولم يتذوق مرارة الهزيمة بالبطولة حتي الآن، سجل لاعبوه 23 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 4 أهداف، ويتصدر أنيس البدري قائمة هدافي الفريق بالبطولة برصيد 6 أهداف، ويتصدر الفريق جدول الترتيب برصيد 28 نقطة.


- الإفريقي: خاض 12 مباراة في الدوري التونسي هذا الموسم، حقق 9 انتصارات، وتعادلين، وخسر مباراة وحيدة، سجل لاعبوه 18 هدفًا، واستقبلت شباكه هدفين، وجمع 23 نقطة ويحتل المركز الخامس، وتم خصم 6 نقاط من رصيده بموجب قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ويتصدر كومباوري ترتيب هدافي الفريقي برصيد 6 اهداف.


تاريخ مواجهات الترجي ضد الإفريقي:

تحمل مباراة اليوم المواجهة رقم 131 بين فريقي الترجي والإفريقي، حيث سبق والتقي الفريقين في 130 مباراة سابقة، حقق الترجي 52 انتصارًا، بينما فاز الإفريقي في 31 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 47 مباراة بينهما.


زار لاعبو الترجي شباك الإفريقي 157 مرة خلال مواجهاتهما السابقة، بينما استقبلت شباكه 119 هدفًا.


أول مواجهة جمعت بين الفريقين في لقاء "الديربي" كانت في 23 مارس عام 1924 ضمن منافسات الدوري التونسي، وفاز الإفريقي بنتيجة 3-0.


ويتصدر حسن بعيو مهاجم الإفريقي التونسي قائمة هدافي مباريات "الديربي" وسجل 9 أهداف، بينما يعد نجم منتخب تونس طارق ذياب الأكثر مشاركة في مباريات الفريقين وخاض 29 مباراة.


أكبر انتصار تحقق في مباريات الفريقين، كان من نصيب فريق الإفريقي حيث فاز بنتيجة 5-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم 1 مايو 1985، بينما اكبر انتصار للترجي كان بنتيجة 4-0 وحدث 3 مرات خلال مواجهات الفريقين.


آخر مواجهة جمعت بين الفريقين كانت في 9 يونيو الماضي بالدوري التونسي وفاز الإفريقي بنتيجة 2-1.
Advertisements

أخبار تهمك

عبد الله السعيد يكشف حقيقة عرض الاهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أونلاين YALLA SHOOT: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش ليفربول beIN LIVE رابط صلاح NOW

منذ حوالي 10 ساعة

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تطورات جديدة في ملف أزارو وجيرالدو مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ حوالي 16 ساعة

بالتفاصيل.. هجوم مفاجئ على ملعب مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف آخر ما فعله قبل وفاته

منذ حوالي 3 ساعات

ليفربول يفقد 3 لاعبين في موقعة مانشستر يونايتد

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار برشلونة اليوم السبت: سيتين يختار بديل سواريز.. والبرسا يفاجئ صفقته المنتظرة وأزمة جديدة بطلها نيمار

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد حسن يُهاجم اتحاد الكرة بسبب أزمة مباراة الأهلي وإنبي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

منذ حوالي 13 ساعة

سنغالي جديد يعرقل رحيل وليد أزارو عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخذ قرار جديد بشأن رحيل وليد أزارو

منذ حوالي 9 ساعات

عمرو أديب عن تسريب الهارب محمد علي: "في تاني منه بكرة"

منذ حوالي 5 ساعات

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم السبت: غموض مستقبل منبوذ زيدان والصفقة المميزة تقترب من الريال.. نجم ليفربول مرشح لإرتداء قميص الملكي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:51 م

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

07:18 م

تطورات جديدة في ملف أزارو وجيرالدو مع الأهلي

11:26 م

سنغالي جديد يعرقل رحيل وليد أزارو عن الأهلي

08:02 م

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

02:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status