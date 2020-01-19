"يا ملكة نفسك".. تعرف على تفاصيل رسالة أبن أنغام لوالدته في عيد ميلادها





بعث عبد الرحمن نجل المطربة أنغام، برسالة تهنئة لوالدته في عيد ميلادها الذي يصادف اليوم، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام".





وشارك عبد الرحمن متابعي حسابه صورة قديمة له مع والدته، معلقًا عليها: "كل سنة وإنتي طيبة يا ملكة نفسك، بحبك من هنا للقمر والعودة".



