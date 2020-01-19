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"يا ملكة نفسك".. تعرف على تفاصيل رسالة أبن أنغام لوالدته في عيد ميلادها

الأحد 19/يناير/2020 - 02:43 ص
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بوابة الفجر
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بعث عبد الرحمن نجل المطربة أنغام، برسالة تهنئة لوالدته في عيد ميلادها الذي يصادف اليوم، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام".

وشارك عبد الرحمن متابعي حسابه صورة قديمة له مع والدته، معلقًا عليها: "كل سنة وإنتي طيبة يا ملكة نفسك، بحبك من هنا للقمر والعودة".

يذكر أن أنغام، أحيث قبل أيام قليلة حفلًا غنائيًا كبيرًا في مدينة القصيم، شاركها فيه الفنان خالد عبد الرحمن، حيث تألقت في أداء العديد من أغنياتها الشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور.



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