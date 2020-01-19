"الموضة السنة دي" لحكيم تقترب من مليون مشاهدة في أقل من 72 ساعة (فيديو)





نجحت أغنية المطرب الشعبي حكيم، الجديدة "الموضة السنة دي"، في تحقيق عدد مشاهدات مرتفع فور طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" .





وبلغت مشاهدات الأغنية أكثر من 800,092 مشاهدة، منذ طرحها في 16 يناير الجاري.





والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع زيزو فاروق.



