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"الموضة السنة دي" لحكيم تقترب من مليون مشاهدة في أقل من 72 ساعة (فيديو)

الأحد 19/يناير/2020 - 02:21 ص
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نجحت أغنية المطرب الشعبي حكيم، الجديدة "الموضة السنة دي"، في تحقيق عدد مشاهدات مرتفع فور طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" .

وبلغت مشاهدات الأغنية أكثر من 800,092 مشاهدة، منذ طرحها في 16 يناير الجاري.

والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع زيزو فاروق.

يذكر أن حكيم، طرح مؤخرًا أغنية "سيبونا فى حالنا" التى حققت أعلى نسبة مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وأثارت ضجة كبيرة وإثارة كبيرة بين جمهوره، من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج.

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الكلمات المفتاحية

منوعات فن حكيم الموضة السنة دي الفجر الفني

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