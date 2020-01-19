تصريحات مهمة للرئاسة بشأن مؤتمر برلين حول ليبيا

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، إن هناك تحضيرات واسعة وعميقة لمؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، لافتَا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل مع معظم قادة العالم، للعمل على حل الأزمة الليبية خلال الأسابيع الأخيرة.



وتابع "راضي"، خلال حواره مع مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن مؤتمر برلين مهم للغاية، حيث نلمس وجود إرادة حقيقية من أوروبا خاصة من ألمانيا، لجمع الأطراف الليبيين لحل الأزمة، في ظل تفاقم الوضع.

وأشار إلى أن مصر لديها تصور واضح لحل الأزمة الليبية، بعد وقف إطلاق النار، من خلال عملية سياسية شاملة تجمع كل الأطراف، يتبعها حزمة لحل الأزمة الليبية بكل أطرافها.



وأضاف أن موقف مصر واضح وثابت من الأزمة الليبية، وأن الرئيس السيسي كرر مرارًا، أن إعادة الاستقرار لليبيا شيء مهم جدًا للشعب الليبي، ولأمن مصر.