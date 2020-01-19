Advertisements
Advertisements
Advertisements

تصريحات مهمة للرئاسة بشأن مؤتمر برلين حول ليبيا

الأحد 19/يناير/2020 - 01:10 ص
Advertisements
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، إن هناك تحضيرات واسعة وعميقة لمؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، لافتَا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل مع معظم قادة العالم، للعمل على حل الأزمة الليبية خلال الأسابيع الأخيرة.

وتابع "راضي"، خلال حواره مع مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن مؤتمر برلين مهم للغاية، حيث نلمس وجود إرادة حقيقية من أوروبا خاصة من ألمانيا، لجمع الأطراف الليبيين لحل الأزمة، في ظل تفاقم الوضع.

 

وأشار إلى أن مصر لديها تصور واضح لحل الأزمة الليبية، بعد وقف إطلاق النار، من خلال عملية سياسية شاملة تجمع كل الأطراف، يتبعها حزمة لحل الأزمة الليبية بكل أطرافها

وأضاف أن موقف مصر واضح وثابت من الأزمة الليبية، وأن الرئيس السيسي كرر مرارًا، أن إعادة الاستقرار لليبيا شيء مهم جدًا للشعب الليبي، ولأمن مصر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية السيسي الرئيس السيسي الرئيس الرئاسة أخبار السيسي أخبار الرئيس

أخبار تهمك

مدافع ليفربول يرفض تقديم بلاغ ضد رحيم ستيرلينج

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد حسن يُهاجم اتحاد الكرة بسبب أزمة مباراة الأهلي وإنبي

منذ حوالي 14 ساعة

حكم تعليق صور المتوفى تلمسا للدعاء له بالرحمة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ حوالي 22 ساعة

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

ظهور نادر للحفيد الأول للفنان الراحل شكرى سرحان (صورة)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف آخر ما فعله قبل وفاته

منذ حوالي 9 ساعات

يحصلون على مليون دولار شهريًا.. تسريب جديد يفضح الإخوان

منذ ساعتين و 39 دقيقة

رجال الأعمال انتقدوا سحر نصر أمام "مدبولي" واشترطوا عليه تعديل 6 قوانين

منذ حوالي 11 ساعة

سنغالي جديد يعرقل رحيل وليد أزارو عن الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

منذ حوالي 18 ساعة

إنتر ميلان يستهدف نجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تطورات جديدة في ملف أزارو وجيرالدو مع الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

منذ حوالي 19 ساعة

ليفربول يفقد 3 لاعبين في موقعة مانشستر يونايتد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يتخذ قرار جديد بشأن رحيل وليد أزارو

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:51 م

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

07:18 م

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

02:40 م

تطورات جديدة في ملف أزارو وجيرالدو مع الأهلي

11:26 م

مدافع ليفربول يرفض تقديم بلاغ ضد رحيم ستيرلينج

06:38 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status