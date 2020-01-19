الجيش الليبي يرد على نقل إرهابيين سوريين إلى طرابلس



وأشار "المسماري"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الدعم التركي للإرهابيين تطور حتى أصبح هناك طائرة تنقل إرهابيين إلى ليبيا بقرار من مجلس النواب التركي، والخارجية التركية.



وأضاف الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي، أن طرابلس بها آلاف من الإرهابيين الذين تم نقلهم من سوريا، لافتا إلى أن غسان سلامة لم يبدي قلقه من هذه الخطوة، معقبا: "يبدو أن هذه الخطوة تتلاءم مع المخطط الذي يحاول تنفيذه في ليبيا".



عقب اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي، على مقطع الفيديو المتداول لنقل تركيا مرتزقة سوريين إلى ليبيا على متن طائرة مدنية، مشيرا إلى أنهم يتحدثون منذ 2014 على الدعم التركي والقطري للتنظيمات الإرهابية.