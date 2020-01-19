Advertisements
Advertisements
Advertisements

الجيش الليبي يرد على نقل إرهابيين سوريين إلى طرابلس

الأحد 19/يناير/2020 - 03:04 ص
Advertisements
نقل الإرهابيين
نقل الإرهابيين
هدى عبدالرازق
Advertisements
عقب اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي، على مقطع الفيديو المتداول لنقل تركيا مرتزقة سوريين إلى ليبيا على متن طائرة مدنية، مشيرا إلى أنهم يتحدثون منذ 2014 على الدعم التركي والقطري للتنظيمات الإرهابية.

وأشار "المسماري"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الدعم التركي للإرهابيين تطور حتى أصبح هناك طائرة تنقل إرهابيين إلى ليبيا بقرار من مجلس النواب التركي، والخارجية التركية.

وأضاف الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي، أن طرابلس بها آلاف من الإرهابيين الذين تم نقلهم من سوريا، لافتا إلى أن غسان سلامة لم يبدي قلقه من هذه الخطوة، معقبا: "يبدو أن هذه الخطوة تتلاءم مع المخطط الذي يحاول تنفيذه في ليبيا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نقل مرتزقة إلى ليبيا ليبيا أخبار

أخبار تهمك

أحمد حسن يُهاجم اتحاد الكرة بسبب أزمة مباراة الأهلي وإنبي

منذ حوالي 8 ساعات

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم السبت: غموض مستقبل منبوذ زيدان والصفقة المميزة تقترب من الريال.. نجم ليفربول مرشح لإرتداء قميص الملكي

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار برشلونة اليوم السبت: سيتين يختار بديل سواريز.. والبرسا يفاجئ صفقته المنتظرة وأزمة جديدة بطلها نيمار

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب عن تسريب الهارب محمد علي: "في تاني منه بكرة"

منذ حوالي 5 ساعات

بالتفاصيل.. هجوم مفاجئ على ملعب مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف آخر ما فعله قبل وفاته

منذ حوالي 3 ساعات

ليفربول يفقد 3 لاعبين في موقعة مانشستر يونايتد

منذ حوالي 7 ساعات

سنغالي جديد يعرقل رحيل وليد أزارو عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عبد الله السعيد يكشف حقيقة عرض الاهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أونلاين YALLA SHOOT: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش ليفربول beIN LIVE رابط صلاح NOW

منذ حوالي 10 ساعة

تطورات جديدة في ملف أزارو وجيرالدو مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخذ قرار جديد بشأن رحيل وليد أزارو

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

"المسماري": لن نترك ليبيا للعبث التركي والقطري

الخطوط الجوية الليبية تعلن تعليق رحلاتها إلى حين إشعار آخر

طائرة تابعة للجيش الليبي تستهدف مخزنا للأسلحة والذخائر لميليشيات طرابلس

تركيا تعبث بأمن ليبيا وتنقل عناصر من جبهة النصرة إلى طرابلس (فيديو)

المسماري: المعارك مستمرة لتطهير منطقة طرابلس من الميليشيات الإرهابية

حكومة الوفاق.. بوابة التدخل التركي القطري في ليبيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:51 م

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

07:18 م

تطورات جديدة في ملف أزارو وجيرالدو مع الأهلي

11:26 م

سنغالي جديد يعرقل رحيل وليد أزارو عن الأهلي

08:02 م

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

02:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status