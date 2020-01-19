مصطفى يونس: لن أسمح بالتجاوز في حق الأهلي خلال تواجدي بقناة الزمالك







استنكر مصطفى يونس نجم الاهلي الأسبق، من يهاجمه بسبب عمله داخل قناة الزمالك.



وقال يونس في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "من انتقد عملي بقناة الزمالك لا يعلم مدى حبي للأهلي "



واردف: طولان وجعفر وطه بصري عملوا في قناة الأهلي.



واكد لن أسمح بالتجاوز في حق الأهلي خلال تواجدي بقناة الزمالك ، فأنا جزء من تاريخ الأحمر ولن يستطيع احد ان يقلل من حبي للكيان.



وعن عمله في الزمالك قال :"تحدثت مع أستاذ ذكي عن قناة الزمالك لمعرفة مصيري في العمل داخل القناة".



وأكمل : "سأدشن قناة على اليوتيوب في حالة عدم عملي بقناة الزمالك، وسأتحدث عن كل ما أريد بحرية ومشاهدة أكثر"

