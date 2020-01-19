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مصطفى يونس: لن أسمح بالتجاوز في حق الأهلي خلال تواجدي بقناة الزمالك
الأحد 19/يناير/2020 - 12:25 ص
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احمد شاكر
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استنكر مصطفى يونس نجم الاهلي الأسبق، من يهاجمه بسبب عمله داخل قناة الزمالك.
وقال يونس في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "من انتقد عملي بقناة الزمالك لا يعلم مدى حبي للأهلي "
واردف: طولان وجعفر وطه بصري عملوا في قناة الأهلي.
واكد لن أسمح بالتجاوز في حق الأهلي خلال تواجدي بقناة الزمالك ، فأنا جزء من تاريخ الأحمر ولن يستطيع احد ان يقلل من حبي للكيان.
وعن عمله في الزمالك قال :"تحدثت مع أستاذ ذكي عن قناة الزمالك لمعرفة مصيري في العمل داخل القناة".
وأكمل : "سأدشن قناة على اليوتيوب في حالة عدم عملي بقناة الزمالك، وسأتحدث عن كل ما أريد بحرية ومشاهدة أكثر"
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