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مصطفى يونس: لن أسمح بالتجاوز في حق الأهلي خلال تواجدي بقناة الزمالك

الأحد 19/يناير/2020 - 12:25 ص
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بوابة الفجر
احمد شاكر
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استنكر مصطفى يونس نجم الاهلي الأسبق، من يهاجمه بسبب عمله داخل قناة الزمالك.

وقال يونس في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "من انتقد عملي بقناة الزمالك لا يعلم مدى حبي للأهلي "

واردف: طولان وجعفر وطه بصري عملوا في قناة الأهلي.

واكد لن أسمح بالتجاوز في حق الأهلي خلال تواجدي بقناة الزمالك ، فأنا جزء من تاريخ الأحمر ولن يستطيع احد ان يقلل من حبي للكيان.

وعن عمله في الزمالك قال :"تحدثت مع أستاذ ذكي عن قناة الزمالك لمعرفة مصيري في العمل داخل القناة".

وأكمل : "سأدشن قناة على اليوتيوب في حالة عدم عملي بقناة الزمالك، وسأتحدث عن كل ما أريد بحرية ومشاهدة أكثر"
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