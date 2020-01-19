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مواجهات قوية لأندية مطروح في جولة مرتقبة بالقسم الثالث

الأحد 19/يناير/2020 - 12:11 ص
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بوابة الفجر
أحمد تيتو
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يلتقي اليوم الأحد، فريق مركز شباب الضبعة فريق مطروح في إفتتاح مباريات الجولة العاشرة للمجموعة الثانية عشر "ب" للقسم الثالث.

يحتل شباب الضبعة المركز السادس برصيد 11نقطة بينما يحتل مطروح المركز الثالث برصيد 14نقطة.

ويسعي الفريقان للفوز، حيث يأمل الضبعة للعودة للمنافسة من جديد ومطروح لصدارة المجموعة مؤقتا إنتظارا لباقي مباريات الجولة التي ستقام عصر الاثنين.

والمن المقرر أن يلعب يوم الإثنين، مركز شباب الحمام تحت قيادة جديد لعادل عبد العزيز مع فريق هلال الضبعة ويسعي الحمام لتحقيق الفوز علي أرضة لمواصلة الإنتصارات بعد فوزة في أخر مبارياتة علي شباب الضبعة بعد سلسلة من النتائج السلبية جعلتة يحتل المركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط بينما يسعي الهلال للفوز لمواصلة منافستة علي صدارة المجموعة .

حيث يحتل المركز الثاني برصيد 16 نقطة خلف الجزيرة المتصدر برصيد 17نقطة والذي يواجه فريق مركز شباب برج العرب صاحب المركز السابع برصيد 9نقاط ويسعي الجزيرة للفوز للمحافظة علي صدارتة للمجموعة.

كما يلعب مصري السلوم صاحب المركز الرابع برصيد 13 نقطة مع فريق الشرطة متذيل المجموعة برصيد 4 نقاط.

ويسعي مصري السلوم للفوز للمنافسة بقوة علي صدارة المجموعة بينما يسعي الشرطة لتحقيق إي نتيجة إيجابية لتصحيح وضعة المتردي بتذيل المجموعة.

ترتيب المجموعة الثانية عشر "ب"

1- الجزيرة 17 نقطة
2- الهلال 16 نقطة
3- مطروح 14 نقطة
4- المصري السلوم 13 نقطة
5- الحرية 13نقطة
6- شباب الضبعة 11نقطة
7- برج العرب 9 نقاط
8- م.شباب الحمام 6 نقاط
9- الشرطة 4 نقاط

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