"الرئاسة": يوجد إرادة حقيقية لحل الأزمة الليبية في مؤتمر برلين

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، إن مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، شهد عملية تحضيرية واسعة وعميقة خلال الأسابيع الأخيرة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بالكثير من الاتصالات مع زعماء العامل حول الأزمة الليبية الفترة الأخيرة.



وتابع "راضي"، خلال حواره مع مراسل فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، أن مؤتمر برلين هام للغاية، حيث نلمس وجود إرادة حقيقية من أوروبا خاصة من ألمانيا لجميع الأطراف الليبي لحل الأزمة، في ظل تفاقم الوضع، مشيرًا إلى أن مصر لديها تصور واضح لحل الأزمة الليبية بعد وقف إطلاق، من خلال عملية سياسية شاملة تجمع كل الأطراف، يتبعها حزمة لحل الأزمة الليبية بكل أطرافها.



وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن موقف مصر واضح وثابت من الأزمة الليبية، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كرر مرارًا، أن إعادة الإستقرار لليبيا شيء مهم جدًا للشعب الليبي، ولأمن مصر.

