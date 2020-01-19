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سياسي ليبي: نحن من علمنا الأتراك الإسلام

الأحد 19/يناير/2020 - 06:59 ص
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أحمد قذاف الدم
أحمد قذاف الدم
داليا الحسين
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قال أحمد قذاف الدم، المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، إن تركيا لا علاقة لها بـ ليبيا سواء جغرافيا أو دولة عربية، مضيفا: "أقول للمستعمر التركي: من أنتم ؟".

وأضاف "قذاف الدم"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن ليبيا هي من علمت الأتراك الإسلام، مشددًا على ضرورة إلغاء اتفاق الصخيرات؛ لأنه ما أوصل بلاده إلى هذه الحالة المتردية.

وتابع المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية: "الفراغ في العالم العربي طمع المستعمر الغربي في خيراتنا"، مشيرا إلى أن إيران سبب للبلاء في منطقة الشرق الأوسط.
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ليبيا أخبار أحمد قذاف الدم

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