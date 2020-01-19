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عاجل.. إصابة 7 أشخاص في حادث سير أمام بوابة الكريمات

الأحد 19/يناير/2020 - 01:48 ص
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حادث
حادث
داليا عادل
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أصيب 7 أشخاص، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد في حادث سير على الطريق الإقليمي أمام بوابة الكريمات - حلوان.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إشارة من الخدمات المعينة على الطريق الإقليمي بوقوع حادث سير ووقوع مصابين.

وعلى الفور دفع مدير الإدارة العامة للمرور برجال المرور إلى موقع الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين إصابة 7 أشخاص بإصابات خطيرة جراء الحادث، وجار نقلهم إلى أقرب مستشفي.

في السياق، دفع مساعد وزير الداخلية للمرور بتعزيزات مرورية مدعومة بأوناش إغاثة إلى مكان الحادث.
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