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برلماني تونسي: "الديكتاتور أردوغان يدق طبول الحرب في المنطقة"

الأحد 19/يناير/2020 - 07:45 ص
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أردوغان والغنوشي
أردوغان والغنوشي
داليا الحسين
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قال النائب التونسي، منجي الرحوي، إن زيارة راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة الإخواني السرية لتركيا غير عادية، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن يستقيل "الغنوشي" قبل زيارته لـ "أردوغان" سرا.

وأضاف "الرجوي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن هناك مساءلة داخل البرلمان التونسي لبحث زيارة راشد الغنوشي إلى تركيا سرا، مؤكدا أن ولائه لتركيا أكبر من ولائه تونس وولائه للنهضة الإخوانية قبل الوطن.

ونوه عضو مجلس النواب التونسي إلى أن الغنوشي قال إن الزيارة كانت بصفة شخصية، متابعا أن الغنوشي كان يجب أن يستقيل من البرلمان قبل أن يذهب إلى تركيا حتى لا يتم الخلط بين صفته الشخصية وبين صفته كرئيس للبرلمان التونسي.

وأوضح النائب التونسي أن إجراء مساءلة عن فحوى مقابلة الغنوشي أردوغان ضرورية كاشفا أنه من المعلوم في تونس قيام حزب النهضة الإخواني بتسفير العديد من الشباب إلى سوريا وانضموا إلى داعش، متابعا: "الديكتاتور أردوغان يدق طبول الحرب في المنطقة وجدول أعماله قائم على الحرب وليس السلم، وقام بنقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا".

ولفت النائب التونسي إلى أن "أردوغان" استدعى الغنوشي لأنه يريد توريط تونس في دائرة الصراع داخل ليبيا.
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