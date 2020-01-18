تطورات جديدة في ملف أزارو وجيرالدو مع الأهلي



كشف الإعلامي أحمد شوبير ، أخر التطورات الخاصة بموقف المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سواء بالرحيل عن القعلة الحمراء أو البقاء.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية :"تلقى وليد أزارو عرضًا اليوم من نادي الاتفاق السعودي، وهو مغري للغاية".

وتابع :"الراتب الذي سيتقاضاه في النادي السعودي أكبر بكثير مما يتقاضاه في الأهلي".

وزاد :"وليد أزارو رفض هذا العرض، لأنه يرى أنه سينتظر لنهاية شهر يناير وبالتالي سيتم فسخ تعاقده لا يستفيد الأهلي من العرض".



وأشار :"لو تمسك أزارو بهذا الموقف فربما يلجأ الأهلي للإعارة من أجل قيد أليو بادجي في قائمة الفريق"

وواصل :"في حالة استمرار رفض أزارو سيحاول الأهلي الإبقاء على اللاعب، مشيرًا إلى أن جيرالدو يرغب في إكمال مهمته مع الأهلي".

وأتم :"القرار في النهاية سيكون بالتشاور بين إدارة الكرة وفايلر، والمؤكد أن النادي نجح في إيجاب عرض جيد ومغري جدًا لأزارو في استكمال الموسم بالسعودية".

