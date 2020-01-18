Advertisements
Advertisements
Advertisements

تطورات جديدة في ملف أزارو وجيرالدو مع الأهلي

السبت 18/يناير/2020 - 11:26 م
Advertisements
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

كشف الإعلامي أحمد شوبير ، أخر التطورات الخاصة بموقف المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سواء بالرحيل عن القعلة الحمراء أو البقاء.
وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية :"تلقى وليد أزارو عرضًا اليوم من نادي الاتفاق السعودي، وهو مغري للغاية".
وتابع :"الراتب الذي سيتقاضاه في النادي السعودي أكبر بكثير مما يتقاضاه في الأهلي".
وزاد :"وليد أزارو رفض هذا العرض، لأنه يرى أنه سينتظر لنهاية شهر يناير وبالتالي سيتم فسخ تعاقده لا يستفيد الأهلي من العرض".

وأشار :"لو تمسك أزارو بهذا الموقف فربما يلجأ الأهلي للإعارة من أجل قيد أليو بادجي في قائمة الفريق"
وواصل :"في حالة استمرار رفض أزارو سيحاول الأهلي الإبقاء على اللاعب، مشيرًا إلى أن جيرالدو يرغب في إكمال مهمته مع الأهلي".
وأتم :"القرار في النهاية سيكون بالتشاور بين إدارة الكرة وفايلر، والمؤكد أن النادي نجح في إيجاب عرض جيد ومغري جدًا لأزارو في استكمال الموسم بالسعودية".
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يتخذ قرار جديد بشأن رحيل وليد أزارو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ حوالي 13 ساعة

أخبار برشلونة اليوم السبت: سيتين يختار بديل سواريز.. والبرسا يفاجئ صفقته المنتظرة وأزمة جديدة بطلها نيمار

منذ أقل من ساعتين

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

منذ حوالي 9 ساعات

بالتفاصيل.. هجوم مفاجئ على ملعب مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عبد الله السعيد يكشف حقيقة عرض الاهلي والزماك

منذ ساعة و 21 دقيقة

3 تغييرات في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون

منذ ساعتين و 28 دقيقة

تطورات جديدة في ملف أزارو وجيرالدو مع الأهلي

منذ ساعة

أونلاين YALLA SHOOT: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش ليفربول beIN LIVE رابط صلاح NOW

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم السبت: غموض مستقبل منبوذ زيدان والصفقة المميزة تقترب من الريال.. نجم ليفربول مرشح لإرتداء قميص الملكي

منذ ساعة و 18 دقيقة

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

منذ حوالي 10 ساعات

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ليفربول يفقد 3 لاعبين في موقعة مانشستر يونايتد

منذ حوالي 4 ساعات

سنغالي جديد يعرقل رحيل وليد أزارو عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب عن تسريب الهارب محمد علي: "في تاني منه بكرة"

منذ ساعتين

أحمد حسن يُهاجم اتحاد الكرة بسبب أزمة مباراة الأهلي وإنبي

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:51 م

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

07:18 م

أخبار برشلونة اليوم السبت: سيتين يختار بديل سواريز.. والبرسا يفاجئ صفقته المنتظرة وأزمة جديدة بطلها نيمار

10:36 م

ليفربول يفقد 3 لاعبين في موقعة مانشستر يونايتد

08:39 م

سنغالي جديد يعرقل رحيل وليد أزارو عن الأهلي

08:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status