خالد أبو بكر: السيسي يحتاج 3 أيام لشرح إنجازاته

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن العاصمة الإدارية الجديدة كانت عبارة عن صحراء بلا أي قيمة، فقامت الدولة ببناء بنية أساسية على أعلى مستوى ونقل مقرات الحكومة والبنوك إليها، معقبًا: "العاصمة الإدارية كانت مجرد فكرة، الدولة مدفعتش حاجة فيها وعمالة تكسب، كل متر بيتباع في العاصمة الإدارية بتكسب منه شركة العاصمة التي تتبع الدولة".



وتابع "أبو بكر"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، أن حال المصريين كان صعب، وأحوالهم كانت قاسية للغاية، ولكن الوضع الآن أفضل، معقبًا: "مفيش ولا وزير في الحكومة معروف عنه إنه فاسد، وهناك مشاريع للطرق وللكهرباء ضخمة الفترة الأخيرة، لو كانت الدولة بتعمل هذه المشاريع منذ 2005، كان حال بلدنا إيه دلوقتي".



ولفت الإعلامي إلى أن المتر الآن يُباع في مدينة العلمين وصل لـ110 ألف جنيه، والبيع يحدث بصورة غير طبيعية من المصريين الخارج، معقبًا: "مدينة العلمين فكرة، ولو كانت مصر بتعمل بهذه الصورة منذ عدة سنوات لكانت أفضل الآن"، مضيفا: "الرئيس عبد الفتاح السيسي محتاج 3أيام كحد ادنى في 2020، للحديث عن الإنجازات التي قام بها الفترة الأخيرة".

