بيان الملكة إليزابيث حول مستقبل هاري وميغان





*وفيما يلي نص بيان الملكة إليزابيث:



أعلن قصر باكنغهام، اليوم السبت، أن الأمير هاري وزوجته ميغان لن يكونا عاملين في العائلة المالكة لبريطانيا، ولن يستخدموا ألقاب "السمو الملكي" وهم يشرعون في مستقبل أكثر استقلالية."بعد عدة أشهر من المحادثات والمناقشات الأخيرة، يسعدني أننا معًا وجدنا طريقة بناءة وداعمة للمضي قدمًا لحفيدي وعائلته، وسيظل هاري وميغان وأرشي دائمًا محبوبين جدًا من أفراد عائلتي.وأدرك التحديات التي واجهوها كنتيجة للتدقيق الشديد خلال العامين الماضيين وأؤيد رغبتهم في حياة أكثر استقلالية.كما أود أن أشكرهم على كل عملهم المتفاني في جميع أنحاء هذا البلد، الكومنولث وما وراءه، وأنا فخورة بشكل خاص بكيفية أن ميغان أصبحت بسرعة واحدة من العائلة، وتأمل عائلتي بأكملها أن تسمح لهم اتفاقية اليوم بالبدء في بناء حياة جديدة سعيدة وسلمية. "كما أضاف القصر في إعلان سعى إلى إنهاء الاضطرابات في الملكية التي اندلعت في وقت سابق من هذا الشهر، عندما أعلن الزوجان أنهما يريدان تقليص واجباتهما الرسمية وقضاء المزيد من الوقت في أمريكا الشمالية، لن يستخدما أيضًا ألقاب "السمو الملكي".واجتمعت الملكة وكبار أفراد الأسرة الأسبوع الماضي؛ لمناقشة الوضع وداروا مناقشات مع المسؤولين حول كيفية عمل هذه الخطوة في الممارسة العملية لهاري البالغ من العمر 35 عامًا، وزوجته الأمريكية الممثلة السابقة ميغان ماركل البالغة من العمر 38 عامًا.كما قالت الملكة: إنها "فخورة بشكل خاص بالسرعة، التي أصبحت بها ميغان واحدة من العائلة، حيث تزوج الزوجان في مايو 2018 في حفل فخم في منزلها في قلعة وندسور، غرب لندن".وسيبقى هاري أميرًا وسيحتفظ الزوجان بلقب دوق ودوقة ساسكس، عندما يبدأان انقسامًا جديدًا بين أمريكا الشمالية وبريطانيا؛ حيث تواجدت ميغان حاليًا في كندا مع أرشي ومن المتوقع أن ينضم إليها هاري قريبًا.وقالت متحدثة باسم القصر: إن "الزوجين لن يتقاضيا أموالًا عامة بعد الآن، وأنهما سيدفعان تكلفة تجديد كوخهما في وندسور، والتي تظهر الأرقام الرسمية أنها بلغت 2.4 مليون جنيه إسترليني (3.1 مليون دولار)".ولم يتضح ما الذي ستنفقه الأموال العامة على أمنها؛ حيث رفض قصر باكنغهام التعليق، لكنه قال: إن هناك عملية مستقلة لتحديد التمويل العام للأمن.كما أفادت مصادر ملكية، أن خطط الزوجين للاستقلال، التي تم الإعلان عنها بعد فترة استراحة طويلة خلال فترة عيد الميلاد في كندا، قد فاجأت بقية أفراد العائلة المالكة في وقت سابق من هذا الشهر وتركت الملكة وغيرها من كبار وندورز مصابين وخيبة الأمل.ومع ذلك، في مقابلة تلفزيونية بثت في أكتوبر، أوضح كلاهما كيف كانوا يكافحون مع التدقيق الإعلامي المكثف، وقال هاري، إنه شعر أن زوجته واجهت "التنمر" من بعض الصحف.وقال صديق لهاري وميغان الأسبوع الماضي، إن الزوجين يشعران أنهما طردهما بعض أفراد العائلة المالكة.وأوضح القصر، أن التغييرات ستدخل حيز التنفيذ في ربيع هذا العام، وسيكون هناك ارتباطات ملكية أخرى قبل سريان مفعول الترتيب الجديد، حيث سيتم مراجعة الوضع في غضون عام.كما كانت هناك تكهنات إعلامية مكثفة في الأيام الأخيرة بشأن الأدوار، التي سيضطلع بها الزوجان.وقالت متحدثة باسم قصر باكنغهام اليوم السبت، كما تم الاتفاق عليه في هذا الترتيب الجديد، فهم يفهمون أنهم ملزمون بالتراجع عن الواجبات الملكية".ولم يكن من الواضح على الفور ما إذا كان الزوجان يمكن أن يواصلا استخدام لقب "ساسكس رويال" لموقعهم على الإنترنت والعلامات التجارية.وقال مصدر ملكي، إنه في الوقت الذي لن يحصلوا فيه على تمويل عام، فإن والد هاري تشارلز الأمير الوريث للعرش سيواصل تقديم الدعم المالي الخاص.