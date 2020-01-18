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عضو "رجال الأعمال" يقدم نصائح قبل شراء الوحدات السكنية

السبت 18/يناير/2020 - 11:08 م
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محمد البستاني
محمد البستاني
داليا الحسين
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قدم محمد البستاني، عضو جمعية رجال الأعمال وشعبة الاستثمار العقاري، نصائح للمواطنين عند التقدم لشراء أو حجز وحدات سكنية، حيث ذكر أن السكن وتوافر وحدات سكنية أهم شيء في حياة كل إنسان ومن أهم أولوياته.

وأضاف "البستاني"، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة "الصحة والجمال"، أن الكثير من المواطنين تغيرت ثقافتهم بالنسبة للوحدات السكنية، فقبل ذلك كانوا يفضلون الحصول على وحدات بجانب الأسواق والمناطق الخدمية من أجل توفير احتياجاتهم، ولكن حاليا أصبحوا يحبون الهدوء والراحة ويحصلون على وحدا في المناطق الجديدة.

وتابع: "يجب على المواطنين أن يذهبوا للمناطق التي تناسب أسعارهم وما يملكونه من أموال، وكذلك يذهبون إلى شركات لها ثقة وثقل في مجال المعمار والعقارات، ويشوفوا سابق أعمال لها، وهل تم تسليم الوحدات التي أعلنت عنها قبل ذلك أم لا، وهل هناك مواطنين اشتكوا من تلك الشركات أم لا".

وحذر من قيام بعض المواطنين بعدم إحضار محامي للاطلاع على أوراق الوحدات، مضيفًا: "بلاش المواطن يستخسروا 1000 جنيه في المحامي، ولازم يشوف التصميمات المعمارية"
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