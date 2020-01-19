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"كنائس مصر" تكشف سبب تأخر إصدار قانون الأحوال الشخصية للأقباط

الأحد 19/يناير/2020 - 07:14 ص
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القس رفعت فكري
القس رفعت فكري
كساب أحمد
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قال القس رفعت فكري، رئيس لحنة الإعلام بمجلس كناس مصر، إن الكنائس قامت بإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للأقباط، لافتَا إلى أن القانون عليه توافق كبير باستثناء بعض الاختلافات الخاصة بكل طائفة.

وتابع "فكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن الكنيسة الأرثوذكسية في مصر لها علاقة بكنيسة الفاتيكان، وصدور القانون تأخر، لأن الكنيسة أرسلت نص القانون لكنيسة الفاتيكان للموافقة عليه، ولم يتم الرد حتى الآن على مشروع القانون سواء بالرفض أو ال قبول.

ولفت  رئيس لحنة الإعلام بمجلس كناس مصر إلى أن المبدأ الرئيسي في المسيحية الحفاظ على الأسرة، لذلك هناك تشدد كبير في الطلاق أو التطليق، حتى لا تتفكك الأسر، لكن هذا لا يمنع من وجود بعض المشكلات التي في حاجة إلى حسم ومواجهة، مشيرًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية حاول حل الكثير من المشكلات.

وأضاف أن الكنيسة الكاثوليكية لا يوجد فيها طلاق نهائيًا، ولكن لديها شيء يسمى ببطلان عقد الزواج، إذا بني الزواج على غش وخلافه، وهذا من شأنه حل الكثير من المشاكل، مشيرً إلى أن جميع الطوائف توافق على مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط بنسبة 98%.
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الكلمات المفتاحية

قانون الأقباط الأحوال الشخصية

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