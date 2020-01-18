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الجيش الليبي يتهم "أردوغان" بنشر الإرهاب في أوروبا

السبت 18/يناير/2020 - 10:35 م
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الرئيس التركي - أردوغان
الرئيس التركي - أردوغان
وكالات
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وجه الجيش الوطني الليبي، مساء اليوم السبت، الاتهام إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بنقل أسلحة وإرهابيين متعددي الجنسيات إلى ليبيا، وحمله مسؤولية انتشار الإرهاب في أوروبا.

وكان رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، قد قال في وقت سابق من اليوم، إن المجتمع الدولي على يقين من فشل حكومة "السراج"، في إشارة إلى حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، مضيفاً أن "تركيا جزء من المشكلة وليست جزءاً من الحل في ليبيا".

ونقلت قناة ليبيا عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن صالح تأكيده على أنه يجب خروج ما سمّاها "العصابات" من العاصمة الليبية؛ لاستمرار وقف إطلاق النار.

وأضاف رئيس مجلس النواب الليبي: أن "تركيا تهدف لفرض جماعة الإخوان على حكم ليبيا"، مشدداً على أن "الشعب الليبي لا يقبل تهديد تركيا وسيدافع عن بلاده".

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الكلمات المفتاحية

الجيش الليبي الإرهاب أوروبا أردوغان

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