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عمرو أديب عن تسريب الهارب محمد علي: "في تاني منه بكرة"

السبت 18/يناير/2020 - 10:27 م
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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عرض الإعلامي عمرو أديب، تسريب نشره المقاول الهارب محمد علي، لمحادثة له مع الإخواني الهارب بتركيا ياسر العمدة، وفيه سأل محمد علي الإخواني ياسر العمدة: "عندك إيه يثبت أن الجماعة بتاعة إسطنبول حرامية بتوع فلوس".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أن ياسر العمدة رد على محمد علي قائلا: "اللي بيجيب الشنطة كل شهر اسمه عبدالرحمن وفلسطيني الجنسية، ويحمل جنسية إنجليزية، متدهمش أكبر من حجمهم ومعظمهم بالونات هواء".

وعقب الإعلامي عمرو أديب: "أنا مش هعلق.. بس عايزين نسأل محمد علي نزل الكلام ده ليه.. وعلى فكرة في تاني بكرة".
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