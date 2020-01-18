Advertisements
Advertisements
Advertisements

التكريم الأول لأحمد السقا وزوجته وعمر خيرت ونسرين طافش في "مؤتمر التميز والجودة"

السبت 18/يناير/2020 - 10:19 م
Advertisements
السقا
السقا
يارا احمد تصوير: احمد علي
Advertisements
قامت اللجنة العليا للمؤتمر الدولي للتميز والجودة برئاسة دكتور مرسال إبراهيم في انطلاق الدورة السابعة للمؤتمر بتكريم النجم احمد السقا وزوجته مها الصغير وعمر خيرت ونسرين طافش ومني عبد الغني بإحدي الفنادق الكبري.

وقال الدكتور مرسال إبراهيم، إن دورة المؤتمر هذا العام تتناول مبادئ التميز ودورها في تقليص الهدر وتعزيز الإنتاجية وترسيخ مقومات التميز وتسليط الضوء على ضرورة انتقاء الشخصيات والشركات المتميزة في العمل وأيضا طرق التأثير الفريدة للخريطة الجينية علي الشخصيات الهامة وللوصول إلي الارتقاء الذاتي وأعلى درجات التميز والجودة في الحياة.

ومن أبرز المكرمين في المؤتمر الدولي للتميز والجودة فريف عمل فيلم كازبلانكا النجم امير كرارة والنجمة غادة عادل والمنتج وليد منصور والمطرب مصطفي قمر والموسيقار العالمي عمر خيرت والنجمة يسرا والفنانة القديرة رجاء الجداوي والاعلامي عمرو اللثي والاعلامية مها الصغير و الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر والدكتور محمود ماجد قطب حاصل علي الدكتوراه في العلوم الصيدلانية وعضو لجنه المؤتمر ومعالي وكيل مجلس النواب الدكتور السيد الشريف، والشيخة الدكتوراه هند القاسمي الإمارات والنائب مجدي مليك والدكتورة انيسة حسونة وعميد لاعبي العالم الكابتن احمد حسن والإعلامية القديرة مني عبد الغني و دكتور محمد محمود لاشين استشاري جراحة العيون بكلية الطب واستشاري الشبكية وتصحيح الابصار وتلوين العين ودكتور محمد عماد استشاري جراحات التجميل

التكريم الأول لأحمد السقا وزوجته وعمر خيرت ونسرين طافش في "مؤتمر التميز والجودة"
التكريم الأول لأحمد السقا وزوجته وعمر خيرت ونسرين طافش في "مؤتمر التميز والجودة"
التكريم الأول لأحمد السقا وزوجته وعمر خيرت ونسرين طافش في "مؤتمر التميز والجودة"
التكريم الأول لأحمد السقا وزوجته وعمر خيرت ونسرين طافش في "مؤتمر التميز والجودة"
التكريم الأول لأحمد السقا وزوجته وعمر خيرت ونسرين طافش في "مؤتمر التميز والجودة"
التكريم الأول لأحمد السقا وزوجته وعمر خيرت ونسرين طافش في "مؤتمر التميز والجودة"
التكريم الأول لأحمد السقا وزوجته وعمر خيرت ونسرين طافش في "مؤتمر التميز والجودة"
التكريم الأول لأحمد السقا وزوجته وعمر خيرت ونسرين طافش في "مؤتمر التميز والجودة"
التكريم الأول لأحمد السقا وزوجته وعمر خيرت ونسرين طافش في "مؤتمر التميز والجودة"
التكريم الأول لأحمد السقا وزوجته وعمر خيرت ونسرين طافش في "مؤتمر التميز والجودة"
التكريم الأول لأحمد السقا وزوجته وعمر خيرت ونسرين طافش في "مؤتمر التميز والجودة"
التكريم الأول لأحمد السقا وزوجته وعمر خيرت ونسرين طافش في "مؤتمر التميز والجودة"
التكريم الأول لأحمد السقا وزوجته وعمر خيرت ونسرين طافش في "مؤتمر التميز والجودة"
التكريم الأول لأحمد السقا وزوجته وعمر خيرت ونسرين طافش في "مؤتمر التميز والجودة"
التكريم الأول لأحمد السقا وزوجته وعمر خيرت ونسرين طافش في "مؤتمر التميز والجودة"
التكريم الأول لأحمد السقا وزوجته وعمر خيرت ونسرين طافش في "مؤتمر التميز والجودة"
التكريم الأول لأحمد السقا وزوجته وعمر خيرت ونسرين طافش في "مؤتمر التميز والجودة"
التكريم الأول لأحمد السقا وزوجته وعمر خيرت ونسرين طافش في "مؤتمر التميز والجودة"
التكريم الأول لأحمد السقا وزوجته وعمر خيرت ونسرين طافش في "مؤتمر التميز والجودة"
التكريم الأول لأحمد السقا وزوجته وعمر خيرت ونسرين طافش في "مؤتمر التميز والجودة"
التكريم الأول لأحمد السقا وزوجته وعمر خيرت ونسرين طافش في "مؤتمر التميز والجودة"
التكريم الأول لأحمد السقا وزوجته وعمر خيرت ونسرين طافش في "مؤتمر التميز والجودة"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسلات جديدة فنانين الات افلام جديدة اخبار الفن

أخبار تهمك

ليفربول يفقد 3 لاعبين في موقعة مانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 16 دقيقة

كول كورة liver مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول (هدف صلاح)

منذ حوالي 6 ساعات

سنغالي جديد يعرقل رحيل وليد أزارو عن الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخذ قرار جديد بشأن رحيل وليد أزارو

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

منذ حوالي 7 ساعات

عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ حوالي 12 ساعة

بالتفاصيل.. هجوم مفاجئ على ملعب مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

أحمد حسن يُهاجم اتحاد الكرة بسبب أزمة مباراة الأهلي وإنبي

منذ حوالي 3 ساعات

لمحات في تشكيل برشلونة أمام غرناطة غدًا

منذ أقل من ساعتين

3 تغييرات في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون

منذ أقل من ساعة

أخبار برشلونة اليوم السبت: سيتين يختار بديل سواريز.. والبرسا يفاجئ صفقته المنتظرة وأزمة جديدة بطلها نيمار

منذ 19 دقيقة

أونلاين YALLA SHOOT: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش ليفربول beIN LIVE رابط صلاح NOW

منذ حوالي 6 ساعات

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ يومين

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

"التخطيط" تعلن أسباب إطلاق جائزة سنوية للتميز الحكومي في مصر

١١ نوفمبر.. تكريم المخرج محمد عبدالعزيز في مؤتمر التميز والجودة

الأحد المقبل.. تكريم أنوشكا بمؤتمر التميز والجودة

تكريم سامو زين في المؤتمر الدولي للتميز والجودة الأحد المقبل

تكريم مصطفى شعبان بالمؤتمر الدولي للتميز والجودة.. غدًا

غدًا.. تكريم نجوم الفن والمجتمع بالمؤتمر الدولي للتميز والجودة في دورته السادسة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:51 م

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

07:18 م

ليفربول يفقد 3 لاعبين في موقعة مانشستر يونايتد

08:39 م

سنغالي جديد يعرقل رحيل وليد أزارو عن الأهلي

08:02 م

بالتفاصيل.. هجوم مفاجئ على ملعب مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

09:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status