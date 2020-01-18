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بسبب وزيرة الصحة.. مشادة بين سيد علي وأمين "الأطباء" تنتهي بإغلاق الهاتف

السبت 18/يناير/2020 - 10:22 م
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نقابة الأطباء
نقابة الأطباء
داليا الحسين
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نشبت مشادة حادة على الهواء بين الإعلامي سيد على، وضيفه الدكتور خالد سمير، أمين عام نقابة الأطباء، انتهت بإغلاق الهاتف في وجه المذيع بسبب حادث طبيبات المنيا، وكفاءة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.

وبدأت الواقعة عندما قال الدكتور خالد سمير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إن حادث طبيبات المنيا هو حادث مروري، ولكن أهالي الأطباء ثائرون بسبب إجبار وزارة الصحة لـ11 طبيبة بالذهاب إلى محاضرة من المنيا إلى القاهرة ليس لها قيمة فعلية؛ حيث تم تهديدهن إلى النقل إلى مناطق نائية في حالة التغيب عن الحضور.

وأشار إلى أن الأتوبيس كان به 11 طبيبة توفي 3 منهن وأصيب 5 آخرين ومن بينهم طبيبة في حالة خطيرة وكانت حامل وأجهضت وحدث لها نزيف وتم استئصال الرحم، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون هناك حقوق للأطباء والإنسان بوجه عام.

وتابع: "وزيرة الصحة هالة زايد مهتمة بالصور على حساب أرواح الأطباء، حيث سبق أن نقلت أطباء لمحافظة بورسعيد من أجل وجود كثافة أثناء افتتاح منظومة التأمين الصحي في المحافظة بوجود الرئيس عبدالفتاح السيسي"، لافتا إلى أن جميع الخبراء أكدوا أن "زايد" ليس لها رؤية أو فكر وتأخذ "الصحة" إلى الوراء.

وقاطعة سيد على قائلًا: "أرجو الترفق بالوزيرة قليلًا، ونحن لا نناقش خبرة وزيرة الصحة لأنه ليس من اختصاصنا"، ورد قائلًا: "أنا مش هستمر في المداخلة وشكرًا جزيلًا مع السلامة"، ثم أغلق الهاتف.

وتابع الإعلامي: "شىء يرجعلك ولا يعنينا ونتعامل مع النقابة والوزيرة بشكل متساوي.. وإذا كان بين هالة زايد والنقابة ثأر هذه المنصة ليست للمبارزة.. إذا كانت الطرف الآخر غير موجود سنمثله".
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