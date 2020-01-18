مفاجأة.. الهارب محمد علي يسرب محادثة مع أحد قيادات الإخوان



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن "العمدة" أخبر الهارب محمد علي، أن قنوات الإخوان تحصل على تمويل مليون دولار شهريا لكل قناة، فضلا على أن المعارضة في تركيا أنُفق عليها نصف مليار دولار.



وعقب "أديب": "وأنا بقول الشعر واللبس ببيجبوا مصاريف ليه منين"، مضيفا ساخرا: "نقول زيهم كنتوا تدونا نصف مليار دولار نعمل بيهم مدارس".



عرض الإعلامي عمرو أديب، تسريب نشره المقاول الهارب محمد علي، عبر صفحته الشخصية على "الفيسبوك" لمحادثة له مع الإخواني الهارب بتركيا ياسر العمدة، وفيها يقول محمد علي للإخواني ياسر العمدة: "أيمن نور ورجالته بيعملوا حركات مش تمام"، بينما نصحه ياسر العمدة بالابتعاد عن إخوان تركيا.