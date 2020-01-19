خبير أمني: هناك إرادة دولية حقيقية لحل الأزمة الليبية

قال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني، إن هناك ما يشبه تشكل جديد لإرادة دولية حقيقية لحل الأزمة الليبية، بعد تدحل تركيا في ليبيا بشكل يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي، لافتًا إلى أن الإرادة الدولية تجاه الأزمة الليبية كانت غائبة لفترة طويلة، ولكن مصر حاولت طرح الأزمة في الكثير من المحافل الدولية، وهو ما أدى لاهتمام دولي بهذه الأزمة الفترة الحالية.



وتابع "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء السبت، أن الأطراف الدولية الكبرى في مؤتمر برلين ستعمل على حل الأزمة الليبية، ومنع تعقد الأزمة بشكل أكبر مما هو موجود الآن، لافتَا إلى أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى برلين لحل الأزمة الليبية، يدل على اهتمام مصر بهذه الأزمة بشكل كبير.



ولفت الخبير الأمني إلى أن هناك تحدي رئيسي من وجود وجهات نظر مختلفة، خلاف الأطماع التركية في ليبيا، التي تسببت في طول أمد الأزمة الليبية لفترة كبيرة، مشيرًا إلى أن مصر قطعت شوطًا كبير في محاولة حل الأزمة الليبية.

