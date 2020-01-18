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بغمزة ولوك أحمر.. صبا مبارك تشعل حفل شاهد

السبت 18/يناير/2020 - 10:18 م
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صبا مبارك
صبا مبارك
شيماء فوزى
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تظهر فيه النجمة الأردنية صبا مبارك وهي تغمز للنجم السوري تيم حسن، وذلك خلال حضورهما حفل إطلاق "مجموعة MBC" لخدمة "شاهِد – Shahid" الجديد، وهي خدمة الفيديو حسب الطلب (VOD)، في "دار دبي للأوبرا - Dubai Opera".

كان سبب تلك الغمزة المثير للجدل هو أنه خلال الحفل مر تيم حسن على السجادة الحمراء أمام صبا مبارك لم يتمكنا من السلام على بعضيهما، فغمزت له "صبا" كبديل للتحية فأثار المشهد إعجاب المتابعين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ليصبح حديثهم.

إطلالة صبا

ظهرت صبا في الحفل ببزّة لونها أحمر لم تدخل معه أى لون أخر، كذلك إستخدام أحمر شفاة أحمر لامع، واعتمدت في الإطلالة على الظهور بشعر قصير منسدل، وأعجبت إطلالتها الكثيرين.

تفاصيل أخرى عن الاحتفال

أضاء شعار "شاهِد" الجديد "برج خليفة"، وأُقيم حفل الإحتفال بحضور كل من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس "مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم"، عضو مجلس دبي، رئيس "اللجنة الأولمبية الوطنية"، رئيس "مجلس دبي للإعلام"؛ كما حضر ايضا الاحتفال معالي وزير الإعلام في المملكة العربية السعودية تركي الشبانة؛ ورئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC" الشيخ وليد آل ابراهيم؛ والمشرف العام على المجموعة الأستاذ علي الحديثي، بالإضافة إلى عدد كبير من نجوم الفن والصحافة والإعلام.

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