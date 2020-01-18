أشرف زكي يٌقدم واجب العزاء في إبراهيم فرح (صور)

حرص الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية على تقديم واجب العزاء في الفنان إبراهيم فرح، المقام بدار مناسبات طلعت القواس خلف قصر عابدين، بوسط البلد.



وقدم عدد من الفنانين واجب العزاء ومن أبرزهم الفنان محمد علي رزق، الذي شاركه في مسلسل الأب الروحي، الذي حقق نجاحًا كبيرًا.



ومن الجدير بالذكر أن الفنان إبراهيم فرح، رحل عن عالمنا بأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين، داخل غرفة العناية المركزة عن عمر يناهز الـ68 عامًا.