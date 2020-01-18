المسماري: أصبحت قاعدة معيتيقة قوة عسكرية تركية خالصة

صرح المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم السبت، بأن "قاعدة معيتيقة أصبحت قوة عسكرية تركية خالصة".





وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي ، في مؤتمر صحفي، إن "تركيا لم تكن عبر التاريخ ممر سلام لليبيا، فالسلام يمر عبر القضاء على التواجد التركي في ليبيا".





وأكد اللواء المسماري، على أن "أكثر من 2000 إرهابي تم نقلهم إلى ليبيا من تركمان سوريا وميليشيات لواء سمرقند وسلطان مراد ونور الدين زنكي وعناصر إرهابية أخرى تمول من قطر، عن طريق مطاري معيتيقة ومصراته".





وتابع "قوات حكومة السراج مكونة من مجموعة مليشيات مدرجة على لائحة مجلس الأمن مثل البيدجا والعمو"، كما شدد على أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو المسؤول عن الإرهاب في أوروبا، ويقود الإرهابيين في طرابلس ويروج الإشاعات قبل مؤتمر برلين".





وذكر المتحدث باسم الجيش الليبي، أن "تصريحات أردوغان مليئة بالأكاذيب ويحلم بأشياء لا يمكن تحقيقها على الأرض مع وجود الجيش الليبي".





ولفت اللواء المسماري إلى أن "ارتباط تركيا بالإرهابيين الدوليين نرصده منذ أوقات طويلة، والمخابرات التركية رعت نقل الإرهابيين من أوروبا لليبيا ومن مالي والنيجر وتشاد نحو طرابلس ودول الجوار لزعزعة أمن المنطقة.



