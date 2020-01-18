حصاد "15" يوما في "2020" أبرزها رحيل والد إيهاب توفيق وابن عم محمد منير وقتيل فيللا نانسي عجرم

شهيرة النجار



يبدو أن 2020 كما نقول بالمثل البلدى داخلة برجلها الشمال.. أصالة تعلن طلاقها بعد زواج ناجح ونانسى عجرم تدخل فى كارثة الهجوم عليها وقتل زوجها للص ووالد إيهاب توفيق توفي بفعل حادث، يحدث بسبب واحد فى المائة وهو المدفأة ورحيل ابن عم محمد منير ومدير أعماله وزوج شقيقته الذى كان السند والقوة النفسية له ووفاة ابن رئيس المجلس القومى للمرأة الشاب فى ريعان شبابه منتصف هذا الأسبوع، وبالبلدى دا عندنا فى مصر كأحداث محلية أما العالمية: ابن الأميرة ديانا يقرر التمرد على العائلة المالكة ويأخذ زوجته وتقرر الزوجة أن تشترى حريتها، وإيران تشتبك مع أمريكا بعد أن قتلت أمريكا رجل إيران قاسم سليماني بالعراق، وأخيرا الخبر الصادم رحيل السلطان قابوس سلطان سلطنة عمان، أما شائعات وفاة لنجوم من الزمن الجميل ومرض نجوم كبار مع أنهم كانوا حتى نهاية ديسمبر يملأون الدنيا مرحا واحتفالا بأعياد ميلادهم ومضرب المثل فى النشاط والحيوية- فلا حدث- وقد حملت 2020 بعد نبأ طلاق أصالة الفنى نبأ طلاق آخر لإعلامية كبيرة سوف نكشف عن تفاصيله فى الأعداد المقبلة بإذن الله وحتى الآن نسمع أن أفراحا ستقام وللآن لا شىء مفيش غير إتمام زواج محمود العسيلى يا رب الخير وإبعاد الشر عنا نحن المصريين ألف مرة.