حبيبة العريان من تكون؟

شهيرة النجار





مصر فى عشرين سنة الحلقة الثانية "2"





حرب أصالة المعنوية.. أغنية وحفل وبكاء ابنتها وصور





ما فعلته أصالة من استخدام المسرح فى خلافاتها مع زوجها الأول فعلته مع الثانى









الحقيقة وأنا أسطر سطور العدد الماضى بخصوص الفنانة أصالة وكتبت أول حكايات ملف مصر فى عشرين عاما، اعتقدت أن ما سيهم القارئ العزيز هو ما كان منسيا فى بداية الحكاية ولكن يبدو أن الطبيعة الإنسانية والفضول مازال كما هو فلم أكن أتوقع كم الاتصالات والرسائل التى وصلتنى بخصوص جزء واحد فقط بالحكاية وهو من حبيبة طارق العريان ذات العدسات اللاصقة الزرقاء التى من أجلها ترك أصالة يعنى بالبلدى سابوا كل شىء وكان السؤال عن هذا وعن عريس نيللى كريم القادم.





يبدو أن ذلك النوع من الصحافة لم ولن يموت أبدا وكان من بين ما كتبته أنى توقعت بحكم علمى بجزء كبير من شخصية أصالة أنها بعد إعلان الطلاق ستملأ الدنيا حفلات وأخبارا وضجيجا وهذا ما حدث بالفعل فى ثمانية أيام من بعد النشر فأصالة بحكم شخصيتها القوية وطبيعتها التى لا تنهزم نجحت فى جعل الناس على السوشيال ميديا تتعاطف معها بل ودخل الناس فى جدال الطلاق حلو ولا وحش، ناس تقول الطلاق بيحلى ويخلى صاحبته تشوف حياتها وناس تقول دا أبغض الحلال ويكون اللجوء له عندما تنسد الطرق طب الست تتغاضى عن علاقات جوزها وتغض الطرف عند زواجه بأخرى أم عند علاقة عابرة، طب لو كانت مجرد نزوة ماذا ستفعل الزوجة وهل تخشى الزوجة من إكمال العلاقة الزوجية عندما يمس قلب الزوج حب حقيقى آخر؟ ومتى يكون حبا حقيقيا جديدا يعنى إيه أماراته؟ مع الأسف تلك هى الحالة التى انتقلت حتى للنقاد من أهل الفن للكتابة عنها فى ضوء انفصال الثنائى أصالة والعريان.





■ أغنية وحفل وحالة حزن وبكاء ابنتها معركة نفسية بقا!





أصالة تسكت؟ لا نزلت على حساباتاها بالسوشيال ميديا وانتظرونى فى أغنيتى الجديدة -شامخ- على اليوتيوب وصورة بطاقم أبيض ونيولوك جديد.. أطراف شعر تلجى وملامح وجه تشبه فى ملامحها ريهام حجاج وانزل يا عم بالأغنية هذا بعد يومين من إعلانها الانفصال رسميا عبر صفحتها بالانستجرام لأن الأيام دى خلاص مفيش بيان يذهب للصحف عبر مكاتب الفنانين فكل فنان من خلال مدير أعماله ينشئ صفحة فيس بوك أو تويتر أو انستجرام ويضع جديده فيها، أغنيتها الجديدة «بقا عن الصبر وحسبها على غيرها اللى ظالمها وهى تدارى وغير الصبر يظهر منها».





بعد نزولها بالأغنية الجديدة كان لها حفل السبت الماضى بأحد فنادق القاهرة وهات يا صور بالفستان وغناء على المسرح عن الجرح رغم أنها وعدت جمهورها بأنها لن تدخلهم فى مود كئيب لكن غنت أغنية من حوالى 15 سنة وأكثر من كان مرافقًا لها ابنتها شام التى نجحت أصالة خلال فترة زواجها بالعريان أن تجعل منها صديقة وأما وأختا وشريكة عمل ونجاح وهذا ما سنسرد له بعد ذلك، قوم شام وجدت والدتها على المسرح متأثرة والكلمات صعبة قوم الدموع فرت من عينها وانهمرت فى البكاء تأثرا بحالة والدتها.





هنا فلاش باك أصالة من خلال تتبعى لحالتها العائلية وبذكاء الأنثى تستخدم المسرح ومود الجمهور لصالحها فأثناء مشاكلها مع والد شام أيمن الذهبى كانت تقف على المسرح وبدون مجوهرات حتى من الإكسسوار العادى لتعطى رسائل أن زوجها سلبها حتى مجوهراتها والآن أصالة بصوتها والسوشيال ميديا تقلب الناس بشكل غير رسمى وغير مباشر على العريان من خلال إظهار حالات المود النفسى للزوجة المطعونة.





■ ذات العدسات الزرقاء كانت زمان الحبيبة صاروخا عشرينا فتاكا





أما ما قمت بنشره العدد الماضى عن مواصفات التى سيرتبط بها العريان قريبا فإن المقربين جدا من أصالة -خذوا بالكم من التصرف- قالوا لا فلانة دى كانت زمان ومرحلة مؤقتة وانتهت أما ما يتردد حول محيط أصالة أن التى كانت سببا فى الانفصال فتاة عشرينية من أهل الشام مقيمة ما بين دبى والقاهرة طويلة ذات شعر أسود طويل وعيون سوداء واسعة وأن أصالة عندما شعرت بتغير فى تصرفات الزوج تجاهها حاولت التنصت على هواتفه عن طريق أحد العاملين بشركات المحمول لكنه أخبرها بصعوبة ذلك وأن كل ما عرفه أن هناك رقما آخر للزوج بخلاف الرقم المعروف يتم الاتصال منه على رقم هاتف واحد وهنا كان اتجاه أصالة حسب ما يتردد فى كيفية معرفة الرقم الآخر والمتصل عليه ويتردد أن أصالة سجلت بعض المكالمات إزاى لا أدرى؟ يعنى عملتها إزاى دى مش عارفة إذا كانت الرواية صحيحة وأنها حين تأكدت من قوة الشعور بين الطرفين كان الإعلان بالانفصال وإذا كان ترديد بعض المحيطين من أصالة أن الارتباط بالمصرية كان قديما إذن فالعريان مر بتجارب أثناء زواجه بأصالة وهى تعلمها جيدا وتعاملت معها على أنها نزوة إذا كان أيضا كل ما نرويه فى نطاق الواقع فلماذا كانت تلك الحالة الأخيرة هى القشة التى قصمت ظهر البعير؟!





■ الأولوية لأولادى دا كلام العريان ومركز التجميل غير المرخص



