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شاهد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 7 السابعة Kuruluş Osman قناة ATV التركية

السبت 18/يناير/2020 - 08:42 م
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قيامة عثمان
قيامة عثمان
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شاهد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 7 السابعة Kuruluş Osman  قناة ATV التركية

ينتظر عشاق ومتابعي مسلسل قيامة عثمان عرض الحلقة السابعة من المؤسس عثمان، بعدما حقق المسلسل أعلى نسب المشاهدة بعد عرض الست حلقات الماضية، حيث شهد المسلسل أحداثًا شيقة خلال عرض الست حلقات الماضية، وقد أكدت قناة ATV التركية عن تأجيل عرض الحلقة السابعة من المسلسل التركي قيامة عثمان بسبب احتفال القناة برأس السنة الميلادية واحتفالات عيد الميلاد المجيد.

حيث يعد المؤسس عثمان الغازي من أقوى المسلسلات خلال واستطاع المسلسل أن يحظى على اعجاب الكثير من المتابعين،حيث تشهد أحداث الحلقة السابعة من مسلسل عودة عثمان مرة أخرى من مقدونيا بعد أن أنهى فترة علاجه، وعودة الصراع بين كلاُ من عثمان وديندار الذي يسعى بكل قوته أن يتخلص من عثمان وأن يفوز بزعامة القبيلة وتعطيل قيام الدولة العثمانية، إلا أن عثمان لديه القدرة على النجاة من هذه المكائد.

تردد قناة ATV
ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة ATV التركية مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع، في الساعة الـ 08:30 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الـ 09:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتعرض قناة ATV مسلسل قيامة عثمان بجودة عالية للصوت والصورة وحصريا عبر شاشتها التي يمكنكم استقبال ترددها على الترددات التالية.

القمر: تركسات
المدار: 42.0°E
التردد: 11628 (H)
الاستقطاب: 27500
FEC: 56
الجودة: SD
التشفير: مجاني




القمر: أسترا
المدار: 19.2°E
التردد: 12692 (H)
الاستقطاب: 27500
FEC: 56
الجودة: SD
التشفير: مجاني




القمر: أسترا
المدار: 19.2°E
التردد: 11243 (H)
الاستقطاب: 27500
FEC: 56
الجودة: SD
التشفير: مجاني

مسلسل قيامة عثمان والقناة العارضة
يعرض المسلسل على القناة الرسمية التي تعتبر واحد من ضمن القنوات التي تمتلك حقوق البث للمسلسل وهيب قناة atv التركية ويتم عرض الحلقة يوم الأربعاء من كل أسبوع وتذاع الحلقة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية وتركيا والساعة التاسعة مساءً حسب توقيت القاهرة وعليكم الانتظار لمعرفة أهم الأحداث الجديدة التي تدور في الحلقة السابعة وخاصتًا أن الحلقة السادسة تركت حيرة عند المشاهدين ويرغبون في التعرف على ما يفعله عثمان للخروج من القيود التي وضع بها من قبل الأعداء وهل سينجح في ذلك وجميع التفاصيل تحملها الحلقة الجديدة.

تتوالي الاخبار عن تأجيل حلقات مسلسل قيامة عثمان، وجديرًا بالذكر ان تلك المرة الاولي لتأجيل الحلقة ثلاثة أسابيع متتالية ولم يتم الاعلان عن سبب التأجيل، الا ان التاجيل في الاسبوع الاول كان للإحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة 2020 والاسبوع الثاني والثالث لم يتم الافصاح عن السبب اعلن موقع النور صاحب حقوق عرض مسلسل عثمان غازي تأجيل الحلقة بشكل رسمي ليوم 22 يناير 2020 القادم لاسباب غير معروفة.

يبدو ان تاجيل المسلسل التركي قيامة عثمان لثالث أسبوع بشكل متواصل أثار غضب الكثير من متابعي وعشاق المسلسل ولم يتم الكشف عن السبب حتي من القنوات الحاصلة علي عرض المؤسس عثمان او من المواقع التي تقوم بنشر الحلقات مُترجمة.

اكتسب مسلسل قيامه عثمان شعبية كبيرة منذ عرض الحلقات الاولى منه باعتباره مكملت لمسلسل قيامة ارطغرل الذي كسب ملايين المشاهدات في جميع انحاء الوطن العربي، لذلك يسير قيامة ارطغرل على نهجه، فمنذ اذاعة الحلقات الاولى من المسلسل لم يتوقع احد من القائمين عليه هذا النجاح الكبير الذين شاهدوه، خاصة وان المسلسل يحكي أيضًا حقبة جديدة من حقب التاريخ العثماني والتوسعات التي قامت بها الدولة العثمانية والمشاكل أيضًا والحروب.

شاهد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 7 السابعة Kuruluş Osman  قناة ATV التركية
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